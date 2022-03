JAKARTA - Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Drs Aminullah Usman, Ak, MM kembali menorehkan prestasi membanggakan yakni, berhasil mendapatkan penghargaan dari Digital Innovation Award ‘DIA’ 2022 melalui inovasi LKMS Mahirah Muamalah dalam kategori Digital Innovation For Public Service.

Acara yang digelar oleh MNC Portal Indonesia (MPI) ini disiarkan melalui iNewsTV dan live streaming di MNC Portal Indonesia yakni Okezone, Sindonews dan iNews.id bertempat di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat Pada Kamis (31/3/2022).

Aminullah Usman yang ditemui usai menerima penghargaan mengatakan rasa terima kasihnya kepada banyak pihak yang mendukung program LKMS ini terus berjalan. Ia juga mengatakan dengan adanya program ini, diharapkan banyak masyarakat khususnya menengah ke bawah dapat terus terbantu dalam hal ekonomi.

“Terima kasih atas penghargaannya Digital Innovation Award ‘DIA’ ini. Penghargaan yang Banda Aceh dapat karena mampu melahirkan Lembaga Keuangan Syariah Mikro yang bisa membantu masyarakat dalam membantu permodalan dan bebas dari rentenir,” katanya.

Peran lembaga keuangan dalam pertumbuhan perekonomian memiliki fungsi yang sangat penting khususnya bagi kalangan menengah ke bawah seperti, Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM). Maka dari itu, LKMS Mahirah Muamalah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah milik Pemerintah Kota Banda Aceh mampu memberdayakan masyarakat kecil serta mengatasi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan. Selain itu, keberadaan LKMS Mahirah Muamalah juga mampu mampu memutus hubungan masyarakat kecil dengan rentenir.

“Lembaga ini merupakan lembaga pertama yang diberikan izin dari OJK. Lembaga keuangan ini kita dirikan dengan modal Rp8 miliar dan alhamdulillah sudah terkumpul Rp50 miliar, kini sudah memberikan PAD untuk Kota Banda Aceh. Tentu ini merupakan visi dan misi Kota Banda Aceh dalam bingkai Syariah yang sengaja kita fokuskan dalam bidang agama, ekonomi, dan pendidikan,” ucapnya.

Dengan rasa bangga Aminullah mengatakan, Antusias Warga Kota Banda Aceh sangat tinggi terhadap kehadiran LKMS Mahirah Muamalah sebagai solusi keuangan Warga Kota yang membutuhkan modal usaha dengan sistem syariah dapat di akses di LKMS Mahirah dengan cepat. Dukungan ini pun tidak lepas berkat seluruh para Geuchik dan para Camat yang telah mengarahkan untuk membuka rekening di LKMS Mahirah.

“Alhamdulillah setelah dibuatnya lembaga ini, para pelaku UMKM di Aceh naik 80 persen. Sementara dulu 80 persen para UMKM yang dulunya terlibat rentenir kini dengan berdiri lembaga LKMS Mahirah Muamalah ini sesuai hasil survei terakhir kami hanya tinggal 2 persen,” tuturnya

Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan selamat kepada para pemenang DIA 2022. Ia berharap melalui ajang penghargaan ini kedepannya akan semakin terus memberi energi dan motivasi untuk terus tumbuh dan berkarya demi Indonesia maju.

“Saya ucapkan selamat untuk inovasi yang luar biasa di bidangnya masing-masing sehingga ikut membantu pelayanan masyarakat yang lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien. Jadi selamat sekali lagi untuk para pemenang,” ucapnya.

Digital Innovation Award 2022 merupakan ajang penghargaan sekaligus apresiasi kepada berbagai pihak yang telah secara konsisten melakukan berbagai inovasi serta terobosan berbasis digital sehingga turut berkontribusi terhadap kemajuan industri digital di tanah air.

Terdapat 5 kategori penilaian dewan juri yaitu Digital Innovation for Public Service, Digital Innovation for Disaster Risk Reduction, Digital Innovation for Sustainable Business, Digital Innovation for Product Transformation, dan Digital Innovation for Creative Industries.

Pada kesempatan yang sama hadir Menteri Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Dalam sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada para penerima DIA 2022 dan berharap melalui berbagai inovasi dalam bidang digital ini akan mampu membawa banyak perubahan bagi kemajuan Indonesia.

"Selamat dan sukses pada teman-teman kementerian, lembaga dan pemda yang berhasil mendapatkan penilaian dan award dari MNC group, yang juga turut membantu suksesnya visi misi presiden dan wakil presiden yaitu peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi," katanya

Lanjut Kumolo, jelang Society 5.0, pihaknya terus melakukan beragam inovasi agar kompetensi teknologi berbasis digital ASN di lingkungan Kementerian PANRB kian meningkat demi pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas.

Begitupula yang diharapkan Aminullah untuk kemajuan Pemerintah Kota Banda Aceh. Melalui inovasi ini jangan ada lagi warga yang bermitra dengan rentenir atau meminjam kepada lembaga yang ilegal. Datang saja langsung ke LKMS Mahirah Milik Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mendapatkan akses modal dengan syarat yang dijamin tidak berbelit dan cepat prosesnya.

“Saya berterima kasih kepada MNC atas penyelenggaraan acara ini, karena ini bisa memberikan motivasi kepada daerah-daerah untuk terus lahir inovasi-inovasi baru berikutnya sehingga daerah bisa cepat berkembang dan juga berhasil selain itu juga merasa dihargai dan ada nilai nasionalnya atas inovasi yang dihadirkan,” ujarnya menutup sesi wawancara. (CM)