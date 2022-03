JAKARTA -Pemerintah Kota (Pemkot) Bima terus berbenah, tidak sekadar infrastruktur tapi juga pembangunan suprastrukturnya. Kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sadar teknologi digital dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendongkrak percepatan pembangunan.

Dari sana lahirlah Aplikasi E-Lapor, sebuah aplikasi digital untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik. Inovasi ini berhasil merebut perhatian juri Digital Inovasi Awards (DIA) 2022 sehingga mengantar Pemkot yang dipimpin Wali Kota Muhammad Luthfi meraih penghargaan di ajang ini.

Dalam ajang yang disiarkan iNewsTV dan live streaming di MNC Portal Indonesia yakni Okezone, Sindonews dan iNews.id langsung dari Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (31/03/2022) ini, Pemko Bima mendapatkan penghargaan untuk Kategori Digital Innovation For Public Service. Wali Kota Bima Muhammad Luthfi dijumpai Okezone usai menghadiri malam penghargaan DIA 2022 menyatakan rasa bangga atas apresiasi yang diberikan MNC Portal Indonesia.

Malam puncak ajang penghargaan yang digelar oleh MNC Portal Indonesia (MPI) ini dihadiri Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria serta sejumlah kepala daerah lainnya.

“Terima kasih kepada MNC Group yang menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa ini, memberi apresiasi terhadap badan/kementerian/pemda sehingga mereka berlomba meningkatkan inovasi daerahnya,” kata Muhammad Luthfi seusai menerima penghargaan.

Aplikasi E-Lapor yang dikembangkan Pemko Bima tidak hanya memudahkan berbagai layanan publik, tetapi juga melayani aduan atau laporan bahkan aspirasi masyarakat Kota Bima. Dengan aplikasi ini, warga dapat melaporkan persoalan lingkungan seperti sampah, banjir, kemacetan, jalan rusak, kebakaran, dan lain-lain. Selain itu, setiap laporan dapat dipantau progresnya.

“Inovasi aplikasi E Lapor, dengan aplikasi ini masyarakat pelapor dapat memantau progres pemerintah atas laporan masyarakat, sehingga hasil laporan dikerjakan lebih cepat. Sebelumnya hanya satu arah, masyarakat hanya melapor. Hari ini masyarakat Kota Bima dapat memantau sampai di mana laporannya ditindaklanjuti, ini kelebihannya. Berbasis pada hp Android setiap warga,” tuturnya.

Digital Innovation Award ‘DIA’ 2022 merupakan ajang penghargaan bergengsi sebagai bentuk apresiasi MNC Portal Indonesia terhadap lembaga/badan, BUMN/corporate, dan pemerintah daerah yang telah berinovasi berbasis digital sehingga turut berkontribusi secara nyata bagi kemajuan transformasi digital Indonesia. Selain kategori Digital Innovation For Public Service, DIA Awards mempunyai empat kategori lainnya, yaitu Digital Innovation For Product Transformation, Digital Innovation For Sustainable Business, Digital Innovation For Disaster Reduction, dan Digital Innovation For Creative Industry.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam sambutan pembukaan Malam Puncak Penganugerahan DIA 2022 mengatakan bahwa sebagai media yang berkomitmen dalam mewujudkan kemajuan percepatan transformasi Digital Indonesia, MNC Media Group, terutama MNC Portal Indonesia terus mendorong berbagai inovasi berbasis digital.

“Digital ini kan trend baru dan ekonomi baru yang sangat dibutuhkan, untuk mempercepat memasarkan semua bidang seperti pergerakan ekonomi, petani, nelayan dan semua pihak. Juga efisiensi pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. Jadi karena ini penting sekali sehingga kami perlu menyelenggarakan acara ini untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang melakukan inovasi digital, selain itu untuk memberikan motivasi dan semangat orang lain untuk melakukan inovasi,” katanya

Hary mengucapkan selamat kepada yang mendapat penghargaan. Menurutnya semua inovasinya luar biasa di bidangnya masing-masing, “Sehingga membantu pelayanan masyarakat lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien, sekali lagi kami ucapkan selamat.” ujarnya.

Hary berharap ajang penghargaan ini semakin memberi energi dan motivasi untuk terus tumbuh dan berkarya demi Indonesia maju. "Bagi para penerima Digital Innovation Award 2022 semoga makin termotivasi untuk terus melakukan inovasi," ucapnya.

Hal senada disampaikan Menteri Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. “Selamat dan sukses pada teman-teman kementerian, lembaga dan pemda yang berhasil mendapatkan penilaian dan Awards dari MNC Group, yang juga turut membantu suksesnya visi misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi," katanya.

Ia menambahkan revolusi digital merupakan sebuah kebutuhan di semua lembaga kementerian lembaga dan daerah. Tujuannya untuk memperpendek jalur birokrasi dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dalam berbagai hal demi membangun profesionalisme aparatur pemerintah di semua bidang serta percepatan untuk ide-ide membangun inovasi juga merupakan bagian daripada suksesnya reformasi birokrasi. Senada dengan Menteri Tjahjo, bagi Wali Kota Bima Muhammad Luthfi melihat penghargaan DIA 2022 memiliki arti penting dalam terus memotivasi lembaga/badan, BUMN/korporat, dan Pemda untuk melakukan inovasi digital. "Saya ucapkan terima kasih atas penyelenggaraan acara ini dan semua pihak yang mendukung acara ini,” ujarnya. (CM)