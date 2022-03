JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemko) Makassar baru saja membawa pulang penghargaan Digital Innovation Award (DIA) 2022 kategori Digital Innovation for Disaster Risk Reduction. Penghargaan tersebut sukses diraih berkat kecanggihan War Room Innovation for Public Service and Crime Reduction.

Adapun Piala DIA Award 2022 telah diterima secara langsung oleh Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. Menurutnya, begitu banyak pihak yang terlibat dalam terciptanya inovasi teranyar nan canggih milik Pemko Makassar yang satu ini.

“Terima kasih kepada MNC Group dan Pak Hary Tanoesoedibjo. Acara ini membuat Indonesia memperkuat keunggulannya. Karena sekarang keunggulan adalah kecepatan beradaptasi. Dengan penghargaan ini akan mempercepat Indonesia untuk competitiveness. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak Presiden ,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2022).

Seperti diketahui, Pemko Makassar memiliki sebuah War Room yang canggih yang terkoneksi dengan ratusan CCTV dalam kota selama 24 jam. Kualitas gambar yang ditampilkan pun relatif tajam dengan daya jangkau hingga empat kilometer, sehingga gambar dapat diperbesar dengan kualitas nomor wahid.

Kamera pada War Room ini juga dapat mendeteksi logam, senjata tajam, serta busur panah. Tak hanya itu, War Room yang beroperasi sejak 2016 tersebut juga dapat merekam pelanggaran lalu lintas yang ada di berbagai sudut jalan Kota Makassar dan menyimpannya dalam big data.

Wali Kota Makassar yang biasa dipanggil Danny Pomanto ini menuturkan, penghargaan DIA 2022 kali ini didedikasikan untuk segenap pihak yang telah banyak berkontribusi dalam kesuksesan inovasi yang sukses menghantarkan Makassar menjadi salah satu kota yang membangun sistem keamanan berbasis digital (Smart City) ini.

Tak hanya mengontrol keamanan kota, seperti namanya, War Room Innovation for Public Service and Crime Reduction juga didedikasikan untuk pelayanan publik dan program strategis Pemko Makassar. “Dengan sistem yang kami buat bersama kepolisian ini, berhasil meredam kriminalitas Kota Makassar," ucap Wali Kota Danny.

Sementara itu, Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang turut hadir dalam perhelatan DIA 2022 ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima penghargaan atas kontribusinya terhadap kemajuan Indonesia. “Selamat kepada para penerima Digital Innovation Award 2022. Semoga penghargaan ini semakin terus memberi energi dan motivasi untuk terus tumbuh dan berkarya demi Indonesia maju,” katanya. Tak hanya itu, ucapan selamat juga datang dari Menteri Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. "Selamat dan sukses pada Kementerian, Lembaga, dan Pemda yang berhasil mendapatkan penilaian dan award dari MNC group, yang juga turut membantu suksesnya visi misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi," tuturnya. Lebih lanjut, Menteri Tjahjo menyatakan revolusi digital merupakan bertujuan untuk memperpendek jalur birokrasi dalam mempercepat proses pengambilan keputusan demi membangun profesionalisme aparatur pemerintah di semua bidang. Digital Innovation Award 2022 sendiri merupakan ajang pemberian apresiasi tinggi kepada berbagai pihak yang telah konsisten menciptakan berbagai inovasi dan terobosan demi kemajuan industri digital di Indonesia. Terdapat lima kategori dalam DIA 2022 yang meliputi Digital Innovation for Public Service, Digital Innovation for Disaster Risk Reduction, Digital Innovation for Sustainable Business, Digital Innovation for Product Transformation, dan Digital Innovation for Creative Industries. Acara ini turut disiarkan melalui iNews TV, serta live streaming di MNC Portal Indonesia, yaitu Okezone, Sindonews, dan iNews.id. Selamat kepada Pemko Makassar! (CM)