JAKARTA - MNC Portal Indonesia menggelar Digital Innovation Award (DIA) 2022. Hal ini sejalan dengan komitmen MNC Group dalam mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia.

"Saya ucapkan selamat kepada pemenang, karena memang suatu inovasi yang sangat luar biasa di bidangnya masing-masing, sehingga ikut membantu pelayanan masyarakat yang lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Kamis (31/3/2022).

Diharapkan, penghargaan ini akan memberikan energi dan motivasi untuk terus tumbuh dan berkarya demi Indonesia maju. Hary mengatakan digital adalah tren baru dan ekonomi baru yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di segala bidang.

"Ekonomi, UMKM, petani, nelayan, semua bidang. Juga efisiensi produktivitas pemerintah dalam pelayanan kepada publik," tutur Hary.

Dalam sambutannya, Hary mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan segenap jajarannya, karena dengan berbagai kebijakan strategisnya telah mendukung lompatan besar dalam mengembangkan teknologi digital di Tanah Air.

Para pemenang DIA 2022 terbagi atas lima kategori, yakni Digital Innovation for Creative Industry, Digital Innovation for Disaster Risk Reduction, Digital Innovation for Suistainable Business, Digital Innovation for Product Transformation dan Digital Innovation for Public Service.

