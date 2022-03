JAKARTA - Bisnis digital di Indonesia dan dunia bertumbuh dengan pesat. Generasi muda diharapkan berani melangkah, menyambut peluang di era digital. Hal tersebut disampaikan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat menjadi pembicara di HIPMI Digital Fest 2022, Kamis (31/3/2022).

"Maju terus HIPMI. Kembangkan bisnis digital di Tanah Air, peluangnya sangat besar," kata Hary.

Tema yang dibawa adalah "Peluang dan Tantangan Media Digital di Era Disrupsi" dengan membawa MNC Digital sebagai bahan studi kasus.

"Digital itu market-nya besar. Selama ada sambungan internet, market-nya bisa di- penetrate, kita bisa masuk situ," tutur Hary.

Dia mengatakan, digital bisa tumbuh cepat, karena memiliki pasar yang tidak terbatas. Sementara itu, bisnis non digital terbatas ruang lingkup.

Sebagai contoh, super apps nomor 1 di Indonesia RCTI+ yang dimiliki oleh PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN). Tidak hanya bisa dinikmati di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya.

Begitu juga bank digital PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP).

Dengan layanan digital, MNC Bank bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di luar negeri, sepanjang daerah tersebut memiliki sambungan internet. Jadi, MNC Bank seperti memiliki cabang di setiap rumah.

Hary menuturkan, MNC Group membangun bisnis digital dalam tiga tahun terakhir, dan bisa menjadi yang terbaik di Indonesia.

Kepada para peserta HIPMI Digital Fest 2022, Hary berpesan bahwa kesempatan ada di setiap situasi.

Menurutnya, kinerja MNC Group selama pandemi justru jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum pandemi.

Rekor pendapatan iklan tertinggi terjadi pada April 2021, Juli 2021 dan tertinggi baru pada Maret 2022.

"Peranan digital, kinerja, programnya bagus," ungkap Hary.

Satu diantaranya adalah program sinetron favorit masyarakat Indonesia, Ikatan Cinta.

Bahkan, tahun 2022 ini, MNC Group menambah karyawan sebanyak 2.000 orang.

MNC Group, kata Hary, memiliki filosofi vision, quality, speed & determination.

Visi adalah langkah awal yang harus dipahami oleh seluruh tim, tujuannya mau kemana. Quality yakni fokus pada kualitas dan speed atau kecepatan diperlukan karena hidup di era kompetitif, serta yang keempat adalah determinasi.

Kepada anak-anak muda yang ingin memulai usaha, Hary mewanti-wanti agar tidak takut untuk melangkah, namun juga harus berpikir dengan matang.

"Pesan saya kepada anak muda cuma satu, kalau pun sampai gagal, bangun lagi, masih bisa. Selagi masih muda, you have to fight..l Jangan ragu melangkah, tapi pikirkan matang-matang," ungkapnya.

Hary berharap semakin banyak anak muda yang maju, semakin banyak lapangan kerja tercipta, pendapatan negara dari pajak semakin banyak dan Indonesia lebih cepat maju.

Ketua HIPMI Digital Academy Anthony Leong mengatakan pemaparan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo sangat menginspirasi.

"Sangat inspiring dan kalau melihat paparannya Pak Hary, kita malu, karena tiga tahun Covid hampir terlena. Pak Hary dengan karya, pasca Pemilu, pasca politik malah melakukan gebrakan yang sangat luar biasa," tuturnya.

Dia berharap, anak-anak muda bisa mengikuti jejak Hary menjadi produktif, menyambut dan bisa melihat momentum menyambut era digital ke depan.

HIPMI Digital Academy, lanjut Anthony, lahir untuk menyiapkan eksosistem dunia usaha untuk industri digital ke depan.