JAKARTA - Pemuda Perindo harus menjadi garda terdepan yang mengantarkan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) meraih kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat memberikan arahan secara virtual dalam perayaan HUT ke-6 Pemuda Perindo, Kamis (31/3/2022).

"Ayo kita berikrar, kita menangkan Partai Perindo di Pemilu tahun 2024. Kita bangun Pemuda menjadi garda terdepan dari partai. Kita besarkan sayap Pemuda dan kita jadikan Partai Perindo pemenang Pemilu 2024," ujar Hary.

Dia mengatakan Partai Perindo harus meraih suara dan kursi legislatif sebanyak-banyaknya, baik di tingkat II, I maupun nasional. Dengan begitu, perjuangan Partai Perindo bisa maksimal.

"Partai Perindo 2024 akan all out. Yang diperjuangkan Partai Perindo itu adalah kebijakan yang berpihak," kata pria yang telah mengajar di lebih dari 187 perguruan tinggi di dalam dan luar negeri ini.

Hary menjelaskan partai politik di Tanah Air memiliki ideologi yang sama yakni Pancasila. Namun, Partai Perindo memiliki basis perjuangan yang berbeda dengan partai-partai lain yang ada saat ini.

"Ideologi boleh sama, tapi basis perjuangan dan cara memperjuangkan berbeda, hasilnya pasti berbeda," tutur Hary.

Hary menuturkan Indonesia adalah negara yang besar tetapi belum mapan, karena mayoritas masyarakatnya masih di tatanan menengah ke bawah.

Saat ini, pendapatan per kapita sekitar US$ 4.000 per orang per tahun. PDB bisa mencapai USD 1,1 triliun, lantaran besarnya jumlah penduduk Indonesia.

"Kalau kita mau cepat tumbuh, ekonomi kita cepat besar, masyarakat kita banyak yang mapan, tidak ada cara lain adalah mempercepat produktivitas masyarakat yang belum produktif," terangnya.

Jika masyarakat yang produktif jumlahnya meningkat, maka lebih banyak yang bisa ikut membangun negara, menciptakan lapangan kerja dan pembayar pajak pun akan lebih banyak.

"Itu hanya bisa diciptakan kalau Indonesia menerapkan kebijakan yang berpihak," tegas Hary.

Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra mengatakan saat ini kepengurusan Pemuda Perindo sudah terbentuk 30 dari 34 DPW se-Indonesia. Selain itu, sudah 224 DPD yang menerima SK. Penguatan struktur terus dilakukan.

"Saya berharap dalam 1-2 bulan ke depan, 34 provinsi sudah solid, sudah terbentuk, sehingga kita bisa menjalankan program-program partai," ungkapnya.

Seperti Partai Perindo yang inklusif, kata Effendi, Pemuda Perindo pun membuka diri seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin bergabung. Dia berharap kader-kadernya bisa maju sebagai Caleg dari Partai Perindo.

"Pemuda harus menjadi garda terdepan, mengantarkan Partai Perindo menuju kemenangan di 2024. Tetap semangat dan kita jaga terus supaya Pemuda Perindo bisa terus berjaya," pungkasnya.