JAKARTA - Digital Innovation Award (DIA) akan digelar di Inews Tower, Jakarta, Kamis (31/3/2022) malam. DIA merupakan ajang penghargaan tahunan yang digelar MNC Portal Indonesia.

Penghargaan sebagai bentuk ajang apresiasi terhadap pihak-pihak yang sukses menciptakan dan mengembangkan inovasi berbasis digital. Dari pantauan saat ini, pukul 18.15 WIB di Lantai 14 INews Tower, Jakarta telah hadir sejumlah kepala daerah dan pimpinan perusahaan.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan, sebagai grup media yang berkomitmen dalam mewujudkan kemajuan percepatan transformasi Digital Indonesia, MNC Media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) terus mendorong berbagai inovasi berbasis digital.

"Untuk itulah, MNC Portal Indonesia menggelar Digital Innovation Award (DIA) 2022. Ajang ini merupakan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan secara konsisten berinovasi demi memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini," ujar Hary Tanoe.

Dia menambahkan, DIA 2022 sebagai ajang apresiasi kepada instansi, lembaga, perusahaan baik milik pemerintah ataupun swasta yang berbagai kebijakan strategisnya telah mendukung lompatan besar dalam mengembangkan teknologi digital di Tanah Air. "Semoga penghargaan ini semakin terus memberi energi dan motivasi untuk terus tumbuh dan berkarya demi Indonesia maju," imbuh Hary Tanoe.

Terdapat lima kategori DIA 2022 yaitu Digital innovation for Creative Industry, Digital Innovation for Public Service, Digital Innovation for Disaster Risk Reduction, Digital Innovation for Product Transformation, dan Digital Innovation for Sustainable Business.

Pada malam puncak ini akan diumumkan pemenang utama yang terdiri dari 15 pemenang melalui penjurian dan 5 pemenang pilihan publik melalui public vote di Microsite.

(Ari)