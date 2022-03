JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengumumkan bahwa artis Maudy Ayunda ditunjuk sebagai Juru bicara pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia.

"Guna mendukung Penyelenggaraan komunikasi publik presidensi G20 Indonesia pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan saudari Maudy Ayunda sebagai juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia," ujar Johnny dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (31/3/2022).

Dikatakan dia, Maudy merupakan lulusan program sarjana philosophy, politics and economics University of Oxford dan lulusan Master of business administration dan master of arts in Education dari Stanford University.

"Maudy juga menguasai beberapa bahasa asing yang mudah-mudahan akan membantu dalam tugasnya sebagai juru bicara," jelasnya.

Selain itu, kata Johnny, sebagai publik figur Maudy diharapkan dapat memberikan informasi dengan baik kepada masyarakat khususnya generasi Z. "Sebagai milenial public figur diharapkan dapat menjangkau lapisan masyarakat luas terutama generasi milenial dan generasi Z," pungkasnya.