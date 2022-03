TANGERANG - Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten terus mengalami peningkatan sejak adanya kelonggaran bagi pelaku perjalanan yang diberikan pemerintah. Dalam sepekan terakhir, pergerakan lebih dari 100 ribu penumpang.

"Memang penumpang mengalami peningkatan selama satu pekan terakhir ini. Biasanya saat pandemi Covid-19, hari-hari biasa 70 ribu penumpang per hari, sepekan terakhir ini sudah mencapai 100 ribu lebih per hari," ujar Senior Manager of Branch Communication and Legal PT Angkasa Pura II Bandara Soekarno Hatta, M. Kholik, Kamis (31/3/2022).

Jumlah tersebut sudah mencapai 70 persen dari angka penumpang di masa normal atau sebelum pandemi Covid-19. Pergerakan penumpang juga mengalami puncaknya pada 27 Maret 2022 sebanyak 124 ribu penumpang baik yang pergi ataupun yang datang.

Ke depannya, diperkirakan ada 15 ribu penumpang yang sebelumnya memenuhi Terminal 2 dan 3, akan terurai ke Terminal 1A yang mulai besok dioperasikan kembali.

"Kurang lebih 15 ribu perhari datang dan berangkat akan terurai ke Terminal 1, itu kalau semua maskapai sudah pindah," kata Holik.

Untuk sementara waktu, maskapai yang akan beroperasi di Sub Terminal 1A mulai 1 April 2022 adalah Airfast. Kemudian, diikuti dengan Super Air Jet mulai 6 April, lalu Sriwijaya Air Group mulai 12 April dan AirAsia Indonesia juga mulai 12 April.

(Ari)