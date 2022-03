BOM nuklir pertama kali dibuat pada Agustus 1942 oleh Amerika Serikat (AS) dalam sebuah proyek yang disebut Manhattan Project.

Melansir un.org, nuklir merupakan senjata paling berbahaya yang ada di muka bumi ini. Satu nuklir dapat menghancurkan satu kota. Selain itu, nuklir amat berpotensi membahayakan lingkungan, membunuh nyawa hingga kehidupan generasi yang akan datang melalui efek jangka panjang yang ditimbulkan.

Proyek Manhattan adalah upaya yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengembangkan bom atom fungsional selama Perang Dunia II. Proyek Manhattan dimulai sebagai tanggapan atas kekhawatiran terhadap para ilmuwan Jerman yang telah mengerjakan senjata menggunakan teknologi nuklir sejak 1930-an.

Pada 28 Desember 1942, Presiden Franklin D. Roosevelt mengizinkan pembentukan Proyek Manhattan untuk menyatukan berbagai ilmuwan dan pejabat militer yang bekerja pada penelitian nuklir. Sebagian besar pekerjaan di Proyek Manhattan dilakukan di Los Alamos, New Mexico, di bawah arahan fisikawan teoretis J. Robert Oppenheimer. Percobaan bom nuklir pertama dilakukan di lokasi gurun terpencil dekat Alamogordo, New Mexico pada 16 Juli 1945. Uji coba bom atom ini pun berhasil diledakkan.

Amerika Serikat (AS) menggunakan bom nuklir pertama kalinya ketika mengebom dua kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Pada 6 Agustus 1945, bom uranium dijatuhkan di Hiroshima. Bom ini diberi nama Little Boy. Little Boy meledak dengan kekuatan sekitar 13 kiloton, meratakan lima mil persegi kota dan membunuh 80.000 orang seketika. Selain itu, puluhan ribu lainnya meninggal karena paparan radiasi. Lalu pada 9 Agustus 1945, bom Fat Man dijatuhkan di Nagasaki. Bom Fat Man ini merupakan bom plutonium. Akibat dijatuhkannya bom Fat Man ini, 40.000 orang tewas.

Pengeboman dua kota di Jepang tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai bentuk pembalasan. Diketahui, pada 7 Desember 1941, Jepang telah menyerang pangkalan laut terbesar Amerika Serikat (AS) di Pearl Harbor, Hawaii. Pihak Amerika Serikat (AS) pun marah, akhirnya menyerang Jepang. Serangan yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas ini menjadi pemicu berakhirnya Perang Dunia II.

Kemudian pada 1961, Tsar Bomba diuji ledak. Tsar Bomba merupakan bom nuklir yang dikembangkan Uni Soviet di era perang dingin. Mempunyai nama asli RDS-220, bom ini dikenal juga dengan sebutan Big Ivan. Tsar Bomba dibuat oleh kelompok fisikawan Uni Soviet, salah satunya Andrei Sakharov. Pembuatan Tsar Bomba ini dilakukan untuk menunjukkan kekuatan Uni Soviet kepada Amerika Serikat.Â

Awalnya Tsar Bomba mempunyai daya ledak mencapai 100 megaton. Namun daya ledak tersebut dikurangi hingga 50 megaton. Mempunyai berat 27 ton dan panjang 8 meter, Tsar Bomba diangkut menggunakan pesawat yang telah dimodifikasi. Ketika itu, Andrey Durnovtsev ditugaskan menjadi pilot pesawat tersebut untuk melakukan uji coba. Uji coba dilakukan pada 30 Oktober 1961, sekitar pukul 11.32 waktu Moskow. Akibat dijatuhkannya Tsar Bomba ini, sebuah pulau tak berpenghuni, Severny, sangat terdampak. Bangunan yang berada di area lebih dari 160 kilometer juga mengalami kerusakan. Selain itu, panas dari ledakan ini menyebabkan luka bakar level tiga.