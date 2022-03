SEBAGAI perusahaan yang telah menaungi enam portal berita, MNC Portal Indonesia (MPI) akan kembali menggelar perhelatan Digital Innovation Award (DIA) 2022, 5 hari lagi, tepatnya pada 31 Maret 2022.

Dengan menghadirkan beberapa penghargaan terbaik ke dalam 5 kategori yaitu Digital Innovation for Disaster Risk Reduction yang merupakan apresiasi kepada berbagai pihak atas penciptaan inovasi digital dalam upaya mitigasi bencana. Lalu, Digital Innovation For Public Service yang akan memberikan sebuah apresiasi kepada berbagai pihak atas penciptaan inovasi digital di bidang layanan publik.

Ada pula, Digital Innovation for Tourism and Travel, sebuah apresiasi untuk berbagai pihak atas penciptaan inovasi digital dalam upaya pengembangan sektor pariwisata. Selanjutnya, ada Digital Innovation for Sustainable Business yang menjadi apresiasi kepada korporasi atas penciptaan inovasi digital sebagai upaya meraih bisnis yang berkelanjutan.

Dan yang terakhir, Digital Innovation for Creative Industries merupakan apresiasi untuk sosok selebriti yang sukses menciptakan inovasi digital di bidang industri kreatif serta memiliki misi pemberdayaan.

Saksikan Malam puncak ajang bergengsi Digital Innovation Award 2022, apresiasi tertinggi inovasi digital karya anak bangsa pada Kamis, 31 Maret 2022 pukul 21.00 WIB, hanya di iNews. Selain itu, juga dapat disaksikan melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com. Program ini presented by iNews, MNC Portal, dan MNC Radio Networks.

(Ari)