TANGERANG - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerbitkan surat edaran tentang Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang kini tak lagi perlu karantina saat memasuki Indonesia. Bandara Soekarno Hatta pun menerapkan aturan ini.

SM of Branch Communication and Legal BSH, Holik Muardi membenarkan akan hal ini. Menurut penuturannya, aturan baru diterapkan per hari ini, Kamis (24/3/2022).

“Iya, mulai hari ini diterapkan dibantu satgas juga,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (24/3/2022).

Dia menyebut mekanisme yang diterapkan merujuk pada SE Satgas Covid-19. Sebelum berangkat calon penumpang diwajibkan melakukan tes PCR.

“Kita terapkan sesuai dengan SE yang terbaru, SE 15 satgas. Jadi sebelum berangkat pun penumpang diwajibkan PCR masih pakai 2x24 jam,” ungkapnya.

Baca juga: Kabar Baik, 18.272 Orang Sembuh dari Covid-19 Hari ini

Selain keberangkatan, bagi para penumpang PPLN yang tiba pun juga harus tes PCR. “Sehabis dites nanti (tunggu) hasilnya negatif baru penumpang tersebut bisa lakukan aktivitas. Kalau positif akan di-treatment-nya oleh satgas,” jelasnya.

Dijelaskannya, selama menunggu hasil keluar, PPLN tidak diperkenankan meninggalkan tempatnya atau berinteraksi dengan orang lain sebelum dinyatakan negatif Covid-19.

Bagi yang hasilnya negatif, maka diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan memantau kesehatan secara mandiri selama 14 hari.

Kendati demikian, Holik menjelaskan bagi penumpang yang baru mendapat vaksin dosis pertama tetap harus mengikuti karantina terlebih dahulu. “Yang divaksin Covid-19 dosis satu kali tetap karantina,” ucapnya.