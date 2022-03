BALI - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Bali. Kedatangan Jokowi untuk membuka resmi Sidang ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia penjagaan oleh Paspampres sudah terlihat sebelum Jokowi tiba di lokasi. Paspampres sudah bersiaga di sejumlah titik karpet merah yang akan dilewati mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

Adapun Jokowi sendiri tiba tepat pada pukul 19.36 WITA. Jokowi pun datang bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden IPU Duarte Pachecho yang juga didampingi ketat oleh Paspampres kala memasuki gedung BICC.

Kedatangan Jokowi dan Puan langsung disambut sejumlah orang berpakaian adat Bali yang berjejer di karpet merah. Orang nomor satu di Indonesia itu terlihat memakai pakaian rapi berjas lengkap. Sementara di sebelahnya, Puan terlihat menggunakan pakaian bernuansa hitam dilapisi blazer bercorak batik.

Jokowi sempat menyapa sejumlah masyarakat saat sedang berjalan. Keduanya pun langsung bertolak menuju ruangan bernama Mangapura Hall.

Diketahui, Indonesia merupakan tuan rumah dalam sidang ke-144 IPU yang digelar pada 20-24 Maret 2022 ini. Acara yang menampung perwakilan parlemen dunia kali ini mengangkat tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’.

Sebanyak 115 negara dan 33 ketua parlemen dikabarkan hadir langsung dalam event bertingkat internasional tersebut. Lebih lanjut, sekiranya ada 1.000 delegasi yang juga mengikuti Sidang ke-144 IPU. Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyampaikan bahwa dalam agenda sidang tersebut tidak hanya membahas tentang tema utama. Tema lainnya yang akan dibahas yakni keseteraan gender, anak muda dalam politik sampai membahas konflik Rusia-Ukraina.