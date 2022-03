JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung bertolak ke Bali usai menonton secara langsung balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (20/3/2022). Jokowi ke Bali dalam rangka menghadiri pembukaan sidang Ke-144 The Inter-Parliamentary Union (IPU).

Masih menggunakan kostum yang sama, Presiden Jokowi ke Bali ditemani oleh Ibu Iriana Joko Widodo. Berdasarkan informasi dari Sekretariat Presiden, kepala negara tersebut beserta telah tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sekira pukul 18.32 WITA.

Setibanya di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Jokowi dan Iriana disambut oleh Gubernur Bali, Wayan Koster beserta istri Ibu Ni Putu Putri Suastini; Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra; Danlanud Ngurah Rai, Kolonel Pnb Reza Ranesa R.S., serta Danlanal Denpasar Bali Kolonel Marinir I Dewa Nyoman Gede Rake Susilo.

Rencananya, Presiden akan meresmikan pembukaan Sidang Ke-144 The Inter-Parliamentary Union (IPU) dan sidang terkait lainnya yang digelar di Mangupura Hall, Bali Internasional Convention Center (BICC), Kabupaten Badung.

Sekadar informasi, sidang IPU ke-144 ini diselenggarakan di Nusa Dua, Bali mulai tanggal 20 sampai 24 Maret 2022. Sebanyak 115 negara dikabarkan turut menghadiri Majelis IPU ke-144 dengan perwakilan 33 ketua parlemen.

Sidang IPU ke-144 ini juga mengangkat tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’.