BALI - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membuka secara resmi Sidang ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) yang digelar di Nusa Dua, Bali. Forum tersebut diselenggarakan pada Minggu, 20 Maret 2022.

“IPU ke 144 di Bali yang nantinya akan dibuka oleh Presiden (Joko Widodo) pada tanggal 20 Maret 2022,” kata Ketua DPR RI, Puan Maharani saat menggelar konferensi pers menyambut IPU di Bali International Convention Centre.

Dalam kesempatannya, Puan berharap Indonesia yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang IPU kali ini dapat memberikan manfaat bagi dunia internasional. Sebab, sebagai tuan rumah, negara Indonesia dinilainya memiliki posisi yang strategis.

“Karenanya tentu dukungan dan harapan dari semua pihak harus kami laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk tercapainya sukses dan tentu saja yang akan dihasilkan pada IPU ke-144 tahun 2022 ini,” ungkapnya.

Untuk diketahui Sidang IPU ke-144 ini diselenggarakan di Nusa Dua, Bali mulai tanggal 20-24 Maret 2022. Sebanyak 115 pun dikabarkan turut menghadiri Majelis IPU ke-144 dengan perwakilan 33 ketua parlemen.

Sidang IPU ke-144 ini juga mengangkat tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’.

