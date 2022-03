JAKARTA - Model sekaligus presenter Patricia Gouw menjadi salah satu korban investasi bodong.

Dalam pengakuannya di podcast Deddy Corbuzier, Patricia Gouw mengaku merugi hingga Rp2 miliar. Bahkan, dirinya tak berani buka suara selama dua tahun lantaran takut.

"Jujurly aku takut, tapi lebih ke mental aku sih kayak i’m not ready to speak dan today I’m ready to speak,” kata Patricia Gouw.

Sementara itu, kerugian dengan jumlah besar juga dialami temannya Patricia Gouw, Jefry Setiawan.

"Saya total dengan uang mama saya itu Rp12 miliar," kata Jefri dikutip dari akun TikTok @mari_mampir, Kamis (17/3/2022).

Dia mengatakan, dirinya tak berani bicara di media hingga akhirnya membuat laporan dari Bareskrim.

"Karena ada berita naik dari IK (Indra Kenz) dan DS (Doni Salmanan). Sekarang sudah masuk," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Patricia Gouw, Alvin Lim mengungkapkan awalnya para kliennya takut untuk mengungkap kasus tersebut lantaran adanya ancaman.

Saat itu, kata dia, ada nasabah yang vokal dan langsung dilaporkan ke Polda Metro Jaya tentang pencemaran nama baik hingga berujung para lawyernya yang dijerat tersangka. "Lawyer dibilang bersalah dan padahal sekarang orangnya ditahan. Yang dibilang pencuri itu ditahan. Jadi karena itulah orang takut lawyer aja bisa kena," ucap dia.