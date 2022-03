TANGERANG - Penangkapan seorang terduga teroris berinisial TO di Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang pada Selasa (15/3/2022) pagi berlangsung dramatis. TO rupanya ditangkap Densus 88 usai melaksanakan Sholat Subuh.

Ketua RW 04 Perumahan Samawa Village, Sukma mengatakan bahwa penangkapan berlangsung heboh lantaran tim Densus 88 bergerak langsung begitu TO meninggalkan masjid menuju rumahnya.

"Kalau kejadian dicabutnya (ditangkap) sih di masjid, habis salat subuh langsung," ujar Lukman di lokasi kejadian.

Baca juga:Â Mengintip Aksi Densus 88 Tangkap PNS Terlibat Teroris, Diintai 4 Hari hingga Menyamar Jadi Ojol

Bahkan, istri TO sendiri tidak mengetahui bahwa suaminya ditangkap Densus 88. Bingung suaminya tak kunjung pulang, akhirnya istri TO bertanya kepada warga lainnya, dan baru mengetahui suaminya dibawa oleh Densus 88. Berselang dua jam setelahnya, Densus 88 kembali ke rumah TO dan menggeledah rumah terduga teroris.

"Orangnya dulu dibawa, jadi istrinya enggak tahu, sempet syok juga istrinya. Tiba-tiba ada Densus 88 datang ke rumahnya sekitar jam 07.00 WIB untuk penggeledahan," jelas Lukman.

Sementara itu Kabag Bantuan Operasi Densus 88, Kombes Pol Aswin Siregar membenarkan penangkapan PNS Kabupaten Tangerang yang jadi anggota teroris. Namun, ia enggan membeberkan lebih jauh soal kronologis penangkapannya. "Benar, nanti dijelaskan Humas Polri ya," singkatnya.