JAYAPURA -- Mengacu pada arahan Ketum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo untuk meraih suara sebesar-besarnya, DPD Partai Perindo Jayapura punya target besar di Kabupaten Jayapura, Papua pada Pemilu 2024. Selain membidik kemenangan, pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Jayapura menargetkan 1 fraksi di Pemilu mendatang.

"Target kami pada Pemilu 2024 nanti minimal 1 fraksi, maksimal menjadi partai pemenang di Kabupaten Jayapura," tegas Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Jayapura Billy Suwae, Senin (14/3/2022).

Menurutnya, Kabupaten Jayapura terdiri dari 19 distrik di mana semua kepengurusan Partai Perindo Jayapura tingkat DPC sudah dibentuk sejak 2020 lalu di 19 distrik.

"Pengurus dan kader Partai Perindo terus bekerja, mengingat akan ada verifikasi partai politik pada bulan Agustus 2022 nanti," ungkap Billy Suwae.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan Partai Perindo all out berjuang untuk menjadi partai besar pada 2024.

"Tahun 2024 kita harus all out. Saya akan all out, DPP akan all out. Dalam arti organisasi harus diperkuat, all out dalam arti logistik juga harus lebih kuat," ujar Hary saat membuka Rakerwil Partai Perindo se-Papua, Selasa (1/3/2022) lalu.

Sebaliknya, kata Hary, DPW dan seluruh DPD Partai Perindo se-Papua serta semua anggota dewan juga harus all out.

Anggota dewan Partai Perindo di Papua yang saat ini berjumlah 47 orang, harus kembali terpilih. Bahkan, jumlahnya harus bertambah pada 2024 mendatang.

"47 anggota dewan jadi berapa? 100 misalnya atau 120. Kita harus coba maksimalkan, termasuk memberikan kontribusi di DPR RI," tegasnya.

Hary mengatakan perjuangan Partai Perindo adalah kesejahteraan. "Kesejahteraan harus diciptakan lebih dahulu sebelum persatuan, kesatuan bisa dikokohkan, dan mengakar di Bumi Pertiwi," tuturnya. Menurutnya, dengan mengecilnya kesenjangan sosial dan semakin banyaknya masyarakat produktif dan sejahtera, perbedaan akan semakin sedikit. Hary menambahkan semua partai tujuannya sama, yakni berjuang untuk Indonesia. Namun, strategi yang diterapkan atau caranya untuk menuju ke sana berbeda-beda. "Strategi yang berbeda, pasti hasil akhirnya akan berbeda," ungkap Hary.