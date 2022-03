JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Bandar Udara Juanda, Surabaya, Jawa Timur akan kembali beroperasi. Namun, hanya untuk keberangkatan dan kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) Non PMI termasuk bagi jamaah umrah.

“Hal lain yang perlu saya sampaikan dalam Bandara Juanda akan kembali beroperasi untuk keberangkatan dan kedatangan PPLN Non PMI termasuk bagi jamaah umrah,” kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (14/3/2022).

Luhut menegaskan, segala persiapan untuk menunjang hal ini mulai dari tempat karantina dan isolasi hingga kesiapan petugas di lapangan sudah dikoordinasikan dengan sangat baik. “Beroperasinya Bandara Juanda untuk PPLN non PMI akan berdampak positif bagi ekonomi Jawa Timur,” pungkasnya.

Sementara itu, Luhut juga menyampaikan kabar baik yang datang dari evaluasi pelaksanaan tanpa karantina di Bali. “Di mana, penerapannya dalam 1 minggu terakhir, wisatawan mancanegara datang ke Bali meningkat sangat pesat, namun dengan tingkat positivity rate PPLN yang rendah yakni di bawah 1% saja,” tuturnya.

“Namun, kami masih akan melakukan evaluasi selama satu minggu ke depan sebelum kebijakan ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia,” katanya.

Luhut mengatakan, penerapan visa on arrival juga mampu mendorong peningkatan wisatawan mancanegara yang masuk. “Sejak dibukanya Visa On Arrival pada tanggal 7 Maret lalu, dapat diinformasikan bahwa total kedatangan PPLN dengan Visa on Arrival sebanyak 449 pax dengan total PNBP sebesar 224 juta rupiah,” ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, kata Luhut, pemerintah dan memperluas penerapan penggunaan visa on arrival dengan target negara-negara yang memiliki potensi wisata yang besar dan juga negara-negara G20.

“Selain itu, pemerintah juga menerapkan visa on arrival di beberapa Bandar Udara lainnya seperti Jakarta dan Surabaya,” tuturnya.

(Ari)