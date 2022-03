JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dinyatakan melonggar oleh pemerintah. Hal ini menandakan masyarakat dapat melaksanakan mudik pulang ke kampung halaman selayaknya tradisi pada hari raya kembali.

Maka dari itu Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi menyatakan terkait aturan dan kebijakan umumnya, Irjen Firman menyerahkan keputusan tersebut kepada pemerintah pusat. Tetapi untuk aturan lalu lintas, polisi tengah mempersiapkan aturan mudik lebaran di tahun 2022 kali ini.

"Korlantas dan stakeholders terus berkoordinasi untuk mempersiapkan dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan potensi yang akan muncul saat mudik," kata Irjen Firman saat dihubungi via pesan singkat, Minggu (13/3/2022).

Dalam aturan yang tengah dipersiapkan, Irjen Firman menjelaskan sejumlah aturan seperti jalur satu arah dan sebagainya.

"Tentu saja one way, kontra flow dan sebagainya akan jadi opsi saatnya nanti," tutur Irjen Firman.

Tidak lupa, Irjen Firman mengimbau masyarakat untuk tetap bekerja sama ikut menaati aturan guna menciptakan mudik yang aman dan tertib.

"Oleh karena itu sangat diharapkan kerjasama semua pihak termasuk masyarakat yang akan mudik, dalam menciptakan suasana mudik yang tertib aman dan lancar," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, Kemenhub sedang melakukan pembahasan untuk menerapkan skema one way pada masa mudik lebaran tahun 2022.

"Mudik kita sudah bahas dengan Menteri Perhubungan (Menhub) dan Korlantas Polri. Kalau ini sudah tidak kita gunakan (PCR dan Antigen), mungkin kita akan menggunakan skema yang sama dengan tahun 2019," papar Budi usai meninjau Jakarta Auto Week 2022 di JCC Senayan, Sabtu (12/3/2022).

Menurut dia, skema mudik one way atau jalan satu arah bakal kembali dilakukan pada musim mudik tahun 2022. Seperti diketahui pada tahun 2019 pemerintah menerapkan jalur satu arah atau one way saat arus mudik lebaran mulai dari jalur Cikarang Utama KM 29 hingga Brebes Barat KM 262. Jalur ini berlaku mulai 30 Mei sampai 2 Juni 2019 selama 24 jam.