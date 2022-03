JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ucapan selamat kepada Presiden Korea Selatan (Korsel) terpilih Yoon Suk-yeol. Presiden Jokowi pun menantikan kerja sama antara Republik Indonesia (RI) dengan Republic of Korea (ROK).

“Congratulations to President elect Yoon Suk-yeol. I look forward to working closely with you to further advance RI-ROK Special Strategic Partnership. Selamat kepada Presiden terpilih, Yoon Suk-yeol. Saya berharap bisa bekerja lebih erat dengan anda untuk memperkuat kemitraan strategis RI-ROK,” tulis Jokowi, Minggu (13/3/2022).

Selain itu, Jokowi juga mengucapkan terimakasih kepada Presiden Korsel sebelumnya Moon Jae-in atas kerjasama yang selama ini terjalin antara RI dan Korsel.

“Thanking also my good friend President Moon Jae-in for his dedication in strengthening the friendship between RI and KR. Terima kasih juga kepada teman baik saya Presiden Moon Jae-in atas dedikasinya dalam memperkuat persahabatan antara Indonesia dan Korsel,” kata Jokowi.

Diketahui, Yoon Seok-yeol telah memenangkan pemilihan pada 10 Maret 2022 lalu. Presiden baru terpilih Korsel ini merupakan mantan Jaksa Agung. Dia memenangkan pemilihan dari kandidat partai yang berkuasa Lee Jae-myung.

Lee Jae-myung pun telah mengakui kekalahan dan memberi selamat kepada Yoon Seok-yeol. Dengan lebih dari 95% suara dihitung dan Yoon memimpin. Bahkan, Lee berbicara kepada wartawan di markas Partai Demokrat pada Kamis pagi dan mengakui bahwa dia gagal. Sementara itu, Presiden baru Korsel ini harus mengatasi tantangan termasuk gelombang infeksi Covid-19 terburuk di Korea Selatan, meningkatnya ketidaksetaraan, dan melonjaknya harga rumah, sambil menavigasi persaingan yang semakin tegang antara China dan Amerika Serikat.