Kasus Covid-19 Bertambah 14.900, Jawa Barat Tertinggi

Felldy Utama, iNews · Sabtu 12 Maret 2022 17:40 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 12 337 2560599 kasus-covid-19-bertambah-14-900-jawa-barat-tertinggi-jxJWpI0ZWL.jpg Covid-19 (Freepik)
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JAKARTA - Kasus positif virus corona (Covid-19) di Tanah Air bertambah 14.900 kasus pada Sabtu (12/3/2022). Kasus tersebut tersebar di 34 provinsi.

Jumlah ini merupakan hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 211.102 spesimen. Spesimen itu diperiksa melalui metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Jawa Barat menyumbang kasus positif terbanyak pada hari ini dengan 3.312 kasus. DKI Jakarta berada di urutan berikutnya dengan 2.105 kasus.

Berikut sebaran kasus Covid-19 hari ini di 34 provinsi :

1. JAWA BARAT 3312

2 DKI JAKARTA 2105

3 JAWA TENGAH 1275

4 JAWA TIMUR 1165

5 NUSA TENGGARA TIMUR 842

6 DI YOGYAKARTA 831

7 BANTEN 776

8 KALIMANTAN BARAT 475

9 KALIMANTAN TIMUR 474

10 SUMATERA UTARA 448

11 SULAWESI SELATAN 380

12 LAMPUNG 364

13 RIAU 342

14 SULAWESI TENGAH 276

15 SUMATERA BARAT 216

16 KALIMANTAN UTARA 210

17 BANGKA BELITUNG 196

18 KEPULAUAN RIAU 194

19 BALI 152

20 ACEH 112

21 JAMBI 110

22 SUMATERA SELATAN 109

23 KALIMANTAN TENGAH 95

24 SULAWESI BARAT 76

25 KALIMANTAN SELATAN 58

26 SULAWESI UTARA 58

27 PAPUA BARAT 54

28 PAPUA 50

29 BENGKULU 47

30 MALUKU UTARA 36

31 NUSA TENGGARA BARAT 21

32 GORONTALO 20

33 SULAWESI TENGGARA 17

34 MALUKU 4

 BACA JUGA:Update Covid-19 12 Maret 2019 : Positif 5.878.910, 5.369.579 Sembuh & 151.951 Meninggal

Dengan tambahan kasus hari ini, total kasus Covid-19 mencapai 5.878.910 kasus.

Sementara itu, sebanyak 33.733 orang dinyatakan sembuh dari Covid-19 hari ini. Hingga saat ini, sebanyak 5.369.579 orang telah sembuh dari corona.

Kasus kematian hari ini bertambah 248 orang. Sejak awal pandemi, sebanyak 151.951 orang meninggal terkait Covid-19.

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