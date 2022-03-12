JAKARTA - Kasus positif virus corona (Covid-19) di Tanah Air bertambah 14.900 kasus pada Sabtu (12/3/2022). Kasus tersebut tersebar di 34 provinsi.
Jumlah ini merupakan hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 211.102 spesimen. Spesimen itu diperiksa melalui metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).
Jawa Barat menyumbang kasus positif terbanyak pada hari ini dengan 3.312 kasus. DKI Jakarta berada di urutan berikutnya dengan 2.105 kasus.
Berikut sebaran kasus Covid-19 hari ini di 34 provinsi :
1. JAWA BARAT 3312
2 DKI JAKARTA 2105
3 JAWA TENGAH 1275
4 JAWA TIMUR 1165
5 NUSA TENGGARA TIMUR 842
6 DI YOGYAKARTA 831
7 BANTEN 776
8 KALIMANTAN BARAT 475
9 KALIMANTAN TIMUR 474
10 SUMATERA UTARA 448
11 SULAWESI SELATAN 380
12 LAMPUNG 364
13 RIAU 342
14 SULAWESI TENGAH 276
15 SUMATERA BARAT 216
16 KALIMANTAN UTARA 210
17 BANGKA BELITUNG 196
18 KEPULAUAN RIAU 194
19 BALI 152
20 ACEH 112
21 JAMBI 110
22 SUMATERA SELATAN 109
23 KALIMANTAN TENGAH 95
24 SULAWESI BARAT 76
25 KALIMANTAN SELATAN 58
26 SULAWESI UTARA 58
27 PAPUA BARAT 54
28 PAPUA 50
29 BENGKULU 47
30 MALUKU UTARA 36
31 NUSA TENGGARA BARAT 21
32 GORONTALO 20
33 SULAWESI TENGGARA 17
34 MALUKU 4
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