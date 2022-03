JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan utusan khusus Pemerintah Inggris yang juga mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Pertemuan itu berlangsung di Istana Bogor, Selasa sore (8/3/2022).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan pertemuan Presiden Jokowi dengan Tony Blair membahas mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia.

“Tadi pertemuan dengan Tony Blair bekas Prime Minister-nya Inggris, beliau membantu pemerintah kita untuk tadi mengkomunikasikan banyak hal karena beliau adalah utusan khusus dari Pemerintah Inggris juga untuk Timur Tengah,” kata Luhut saat Konferensi Pers lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/3/2022).

Luhut mengatakan, Tony Blair juga sempat melakukan pertemuan di kantornya. Dalam pertemuan tersebut juga membahas hilirisasi hingga digitalisasi di IKN.

“Dan beliau banyak tadi memberikan komentar pada Presiden, setelah tadi presentasi kami berikan di kantor pada siang hari, bahwa apa yang dibuat Indonesia sekarang ini betul-betul on the right track yaitu dengan hilirisasi, dengan digitalisasi, dengan pembangunan ibukota baru yang link dengan tadi integrated part di North Kalimantan,” kata Luhut.

Luhut menambahkan, semua perencanaan pembangunan IKN hingga saat ini masih dalam jalur yang benar. “Jadi saya pikir semua kita masih dalam apa jalur yang benar. Kita doakan saja supaya semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita plan,” ujarnya.

