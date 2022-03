JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) all out berjuang untuk menjadi partai besar pada 2024.

"Tahun 2024 kita harus all out. Saya akan all out, DPP akan all out. Dalam arti organisasi harus diperkuat, all out dalam arti logistik juga harus lebih kuat," ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat membuka Rakerwil Partai Perindo se-Papua, Selasa (1/3/2022).

Sebaliknya, kata Hary, DPW dan seluruh DPD Partai Perindo se-Papua serta semua anggota dewan juga harus all out.

Anggota dewan Partai Perindo di Papua yang saat ini berjumlah 47 orang, harus kembali terpilih. Bahkan, jumlahnya harus bertambah pada 2024 mendatang.

"47 anggota dewan jadi berapa? 100 misalnya atau 120. Kita harus coba maksimalkan, termasuk memberikan kontribusi di DPR RI," tegasnya.

Hary mengatakan perjuangan Partai Perindo adalah kesejahteraan. "Kesejahteraan harus diciptakan lebih dahulu sebelum persatuan, kesatuan bisa dikokohkan, dan mengakar di Bumi Pertiwi," tuturnya.

Menurutnya, dengan mengecilnya kesenjangan sosial dan semakin banyaknya masyarakat produktif dan sejahtera, perbedaan akan semakin sedikit.

Hary menambahkan, semua partai tujuannya sama, yakni berjuang untuk Indonesia. Namun, strategi yang diterapkan atau caranya untuk menuju ke sana berbeda-beda.

"Strategi yang berbeda, pasti hasil akhirnya akan berbeda," ungkap pria yang telah memberikan kuliah umum di lebih dari 186 perguruan tinggi se-Indonesia itu.

Partai Perindo, lanjut Hary, meyakini bahwa untuk membuat Papua dan Indonesia maju, harus mempercepat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang belum sejahtera, baik melalui percepatan pendidikan, maupun melalui keberpihakan kebijakan.

"Diberikan perhatian khusus sesuai dengan kebutuhan mereka, supaya mereka lebih cepat maju," jelas Hary.

Dengan begitu, masyarakat produktif yang dapat membangun Papua, membangun Indonesia bisa lebih banyak lagi, tak terbatas pada sekelompok tertentu saja, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang sangat besar dan Papua akan menjadi provinsi yang sangat maju. Begitu pula dengan provinsi-provinsi lainnya di Tanah Air.

Untuk itu, diperlukan kursi yang cukup, perlu anggota dewan yang besar jumlahnya, baik di tingkat nasional, tingkat I maupun tingkat II. Partai Perindo bisa bersama-sama dengan partai-partai lain, bergandengan tangan dengan pemerintah daerah membangun Papua yang maju, membangun Indonesia yang sejahtera. Hary mengajak pengurus di semua tingkatan, baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk membangun Partai Perindo menjadi partai yang besar di seluruh Tanah Air. "Tahun 2024, saya canangkan Partai Perindo harus menjadi partai yang besar. Artinya apa? Perolehan kursi harus banyak di semua tingkatan. Nasional, tingkat 1 dan tingkat 2," pungkasnya. Raflus Doranggi, Ketua DPW Partai Perindo Papua, mengatakan setelah 7 tahun berdiri, Partai Perindo sudah bisa menjadi salah satu partai yang cukup besar di Papua. "Saat ini kita telah mempunyai 47 anggota dewan yang tersebar di 22 kabupaten/kota dari 29 kabupaten/kota, itu setara dengan 75% dari seluruh kabupaten di Papua," tuturnya. Dia menjelaskan Partai Perindo Papua tengah mempersiapkan diri menghadapi verifikasi KPU. "Harus 100% untuk pembentukan di seluruh kabupaten/kota, DPC-DPC harus 100%," katanya.