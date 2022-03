JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan akan all out dalam Pemilu 2024 mendatang. Tidak hanya di jajaran DPP, hal serupa juga terjadi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Saat membuka Rakorwil DPW Papua secara daring, HT menegaskan DPP sudah berkomitmen untuk bekerja lebih keras lagi. Kerja kera itu berlaku untuk semua bidang, termasuk logistik.

"DPP berkomitmen, 2024 kita harus all out. Saya akan all out, DPP all out, organisasi harus diperkuat, logisltik juga lebih kuat. Dpw Papua dan seluruh DPD Papua, setuju ya," kata HT yang dijawab setuju.

HT menilai, komitmen itu perlu dipegang oleh semua pengurus. Dengan demikian, peluang Perindo mendapat suara lebih banyak akan terbuka.

"Supaya 2024 ini kita mampu memperoleh kursi yang sebanyak-banyaknya. Di tingkat Nasional kita bisa bersama-sama membangun indonesia yang sejahtera," tegas dia.

Dalam kesempatan itu, HT juga menegaskan, pada Pemilu 2024 mendatang, akan banyak tokoh-tokoh muncul di Partai tersebut. "Ke-tokoh-an kita perbanyak. Nanti banyak tokoh-tokoh baru," tegas HT.

