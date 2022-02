JAKARTA - Partai Perindo menghelat acara pelatihan public speaking dan pemberitaan via daring kepada para kadernya se-Indonesia. Pelatihan tersebut ditujukan agar terciptanya jubir-jubir partai yang handal di setiap pimpinan wilayah Partai Perindo.

Ketua umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo membeberkan tiga hal utama dalam public speaking. Hary menyampaikan hal penting yang pertama ialah penguasaan materi atau masalah yang ingin dikomunikasikan.

"Kita tidak mungkin bisa meyakinkan lawan bicara jika kita tidak yakin dengan apa yang ingin kita sampaikan," ujar Hary Tanoe menjelaskan saat memberikan sambutan acara via daring, Jumat (25/2/2022).

Dia menekankan materi yang hendak disampaikan, maka perlu dipelajari dahulu sebelum berbicara. Proses pemahaman ini diperlukan, menurutnya, agar bisa mensinkronisasikan dengan situasi yang sedang dihadapi.

"Yang kedua, skill dalam menyampaikan pesannya. Harus disampaikan dengan singkat, padat, jelas meyakinkan dan tidak bertele-tele. Hal ini dilakukan agar memberikan ruang bertanya bagi orang lain," ujarnya.

Ia menilai penyampaian yang terlalu lama sehingga membuat pendengar menjadi bosan. Baginya, orang lain yang mendengar hanya ingin menangkap garis besar dari pesan yang disampaikan oleh pembicara.

"Pada hal yang ketiga, bicara itu gaya bahasanya harus harus menyesuaikan dengan siapa yang kita ajak bicara," tuturnya.

Hary Tanoe mencontohkan, jika berbicara dengan mahasiswa, maka boleh menggunakan istilah akademis. Begitu pula ketika berhadapan dengan pejabat atau petani, dirinya menekankan penyesuaian bahasa diperlukan sehingga komunikasi lebih mudah dipahami.

"Jadi istilah di dunia marketinh itu know your client atau know your audience. Kita harus kenal dengan audiens yang kita ajak bicara," ujarnya.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan mulai pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB dan dihadiri oleh kader-kader Partai Perindo yang tersebar di seluruh Indonesia. Para pesertanya terdiri dari Anggota dan Kader Partai Perindo; Jubir Nasional DPP Perindo; Pengurus wilayah dan Anggota DPRD Partai Perindo.

Pelatihan tersebut menghadiri sejumlah pembicara yang kompeten di bidangnya. Para Narasumber seperti Stafsus Ketum Partai Perindo Bidang Media Management, Sylviana Pravita; Chief of Content BuddyKu, Tommy Tjokro; Kadiv News Gathering TV MNC Group, Geong Rusdianto dan Pemred Koran SINDO, Pung Purwanto.