JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menerima Kunjungan Chief of Naval Operation Republic of Korea Navy (Kasal Korea Selatan) Admiral Kim Jung-Soo ke Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (21/2/2022).

Pertemuan tersebut dalam rangka mempererat hubungan bilateral antarkedua Angkatan Laut.

Dalam kunjungannya ini, KSAL Korsel didampingi oleh Chief of Naval Policy ROKN HQ, RDML Kang Chung Ho, Flag Secretary ROKN HQ RDML(s) Kim Jungil, Adjutant of CNO LCDR Park Taeyong, Mil Foreign Affairs Officer & Interpreter LT. Ha Ye Chan, Defence Attache Korea in Jakarta Capt. Jung Yeun Soo, Director General DSME Mr. Yoo Sujun, Atase Pertahanan RI di Seoul Kolonel Pnb Akal Juang, Escort Officer Kolonel Mar Sungatijantoro serta Liasion Officer Letkol Laut (P) Andre Dotulung.

Sesampainya di Mabesal, KSAL Korsel disambut dengan jajar kehormatan oleh para prajurit TNI AL dan selanjutnya diterima dengan penuh kehangatan oleh Laksamana Yudo Margono yang didampingi oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, Asrena Kasal Laksamana Muda TNI Abdul Rasyid K., Asintel Kasal Laksamana Muda TNI Angkasa Dipua, Asops Kasal Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto serta Waaslog Kasal Laksamana Pertama TNI Rachmat Hartoyo.

Pada pertemuan antara KSAL kedua negara tersebut, dibahas mengenai rencana kerja sama strategis khususnya kerja sama di bidang industri pertahanan khususnya Alutsista, pendidikan, serta latihan bersama. Kedua pimpinan AL itu juga membahas mengenai beberapa hal dalam hal itu pertukaran kadet Akademi Angkatan Laut, mewadahi pertukaran perwira siswa setingkat Sesko Angkatan, pelatihan kru kapal selam serta pembahasan mengenai Transfer Of Technology (TOT) kapal selam Indonesia yang dibeli dari Korea Selatan.

Dalam pertemuan tersebut disetujui pula mengenai pelaksanaan Navy To Navy Talk (NTNT) yang sebelumnya dilaksanakan dua tahun sekali menjadi setahun sekali.

Mengakhiri pertemuan, Yudo berharap ke depan Angkatan Laut kedua negara dapat saling berkoordinasi agar hubungan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini semakin kuat. Dia juga menginginkan jika tahun depan pandemi Covid-19 sudah berakhir, Korea Selatan dapat mengirimkan personel dan kapalnya untuk terlibat dalam kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK). Setelah kegiatan kunjungan tersebut, KSAL Korea Selatan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja kepada Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Selanjutnya Kasal Korea Selatan direncanakan melaksanakan kegiatan peletakkan karangan bunga di Museum KRI Nanggala-402 yang berada di Koarmada II Surabaya sebagai bentuk belasungkawa atas tenggelamnya KRI Nanggala-402 dan melaksanakan kunjungan ke Koarmada II dan PT. PAL.