JAKARTA - Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara (Asops KSAU) Marsda TNI M. Khairil Lubis memberikan motivasi dan dukungan kepada seluruh personel Jupiter Aerobatic Team (JAT) yang sedang mengikuti ajang Singapore Air Show 2022, Rabu (16/2/2022).

Marsda TNI M. Khairil Lubis hadir langsung di Lanud Hang Nadim Batam, Kepri, untuk memberikan dukungan tersebut.

Kehadiran Asops KSAU itu menjadi penyemangat bagi segenap tim JAT 2022, sehingga tim aerobatik TNI AU ini mampu tampil mengagumkan dan memukau pengunjung SAS 2022.

Sebelumnya, tim aerobatik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Jupiter Aerobatic Team (JAT), tampil memukau di Singapore Air Show 2022, meskipun kondisi cuaca di langit Singapura relatif berawan.

JAT menampilkan 14 manuver di ajang internasional itu, yaitu Jupiter Roll, Delta Loop, Eagle to Arrow Head Loop & Break Off, Twin Half Cuban, Jupiter Wheel, dan Tango to Diamond Loop.

Selanjutnya ada Mirrow, Screw Roll, Heart, Roll Slide Solo Spin, Five Card Pass, Leaser Benefit & Roll Back, dan ditutup dengan manuver Clover Leaf & Cascade.

Seluruh manuver tersebut dilaksanakan dengan lancar dalam waktu sekitar 15 menit. Cuaca mendung sempat meliputi jelang enam pesawat lepas landas dari bandara di Batam.

