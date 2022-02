JAKARTA - Dunia Pendidikan Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya. Adalah Yahya A. Muhaimin Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Persatuan Nasional pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang meninggal dunia, Rabu (9/2/2022) pagi ini.

Pria kelahiran Bumiayu 79 tahun silam ini tutup usia di Purwokerto. Diketahui semasa hidupnya, dia meraih gelar sarjana pada tahun 1971 dari Universitas Gadjah Mada dan gelar doktor dari Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1982. Sebelum diangkat menjadi menteri, ia adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.

Melansir beragam sumber, Yahya Muhaimin sejak duduk di bangkus SD sudah tertarik pada kehidupan politik, lewat koran-koran yang rajin dibacanya.

Yahya Muhaimin juga dikenal sebagai pengamat politik, militer, bidang yang pernah begitu traumatis baginya. Soalnya, daerah kelahirannya di Bumiayu, Jawa Tengah, dahulu menjadi ajang pertempuran antara TNI dan Darul Islam (DI).

Profesi lain yang dihindarinya adalah menjadi seorang guru. Padahal, ibunya, seorang pendidik, pernah membujuk agar Yahya mau menjadi pengajar. Namun, dua tahun setelah merampungkan studi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, 1973, anak kedua dari tujuh bersaudara ini mulai menyadari, menjadi guru baginya memang tidak terelakkan. Ia kemudian tercatat sebagai dosen hubungan internasional di almamaternya.

Sekitar 11 tahun kemudian, putra seorang wiraswasta itu pergi ke Institut Teknologi Massachusetts, AS, dan meraih gelar dokter ilmu politik dengan disertasi The Politic of Client Businessmen; Indonesian Economic Policy 1950-1980. Selama dua tahun berikutnya Muhaimin mengelola Program S2 Fakultas Sospol UGM.

Yahya Muhaimin menikah dengan Choifah yang kini jadi ibu empat anaknya. Ia juga menjadi kolumnis untuk beberapa majalah dan surat kabar. Selain itu ia juga menulis buku Masalah-Masalah Pembangunan Politik (1977) dan Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia (1982, revisi), keduanya diterbitkan oleh Gadjah Mada Press.