JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendukung Gerakan AKSI NYATA #DariKamuUntukIndonesia sebagai bukti kebanggaan terhadap milenial dan Gen Z yang senantiasa aktif, produktif dan mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab.

Gerakan AKSI NYATA #DariKamuUntukIndonesia yang kali ini dituangkan dalam bentuk kompetisi digital yang digelar 1-26 Februari 2022 ini berhadiah e-voucher belanja jutaan rupiah.

Gerakan ini terbuka bagi masyarakat umum dari berbagai kalangan usia dengan link registrasi berikut: bit.ly/RegistrasiAksiNyata.

Pada periode Februari 2022, #BersatuMenginspirasi diusung sebagai tema 4 kompetisi digital dalam Gerakan AKSiNYATA #DariKamuUntukIndonesia yakni:

- Video TikTok

- Video Pendek

- Komik

- Fotografi.

Mekanisme Kompetisi Digital Video TikTok

Pertama, peserta terdiri dari perorangan atau kelompok

Kedua, membuat video TikTok yang inspiratif dengan memberikan beberapa tips mengenai generasi muda yang harus melakukan inovasi untuk perubahan dengan durasi maksimal 3 menit

Ketiga, follow akun TikTok dan tag @partaiperindo

Keempat, upload di akun TikTok pribadimu yang tidak di private dengan caption yang mewakili video tersebut dan sertakan hashtag #DariKamuUntukIndonesia

Kelima, mention 3 teman yang ingin Kamu berikan inspirasi

Keenam, 2 video terbaik yang paling menginspirasi akan mendapatkan hadiah

Mekanisme Kompetisi Digital Video Pendek

Pertama, peserta terdiri dari perorangan atau kelompok

Kedua, membuat konten yang menginspirasi untuk orang lain. Bisa dari kegiatan yang dilakukan diri sendiri atau orang lain

Ketiga, format video Mp4 dengan durasi maksimal 3 menit

Keempat, follow akun Instagram dan tag @partaiperindo @kartiniperindo

Kelima, upload di IGTV akun Instagram pribadimu yang tidak di-private. Berikan _caption yang berisi tentang rangkuman ceritanya dan sertakan hashtag #DariKamuUntukIndonesia

Keenam, mention 3 teman yang ingin kamu berikan inspirasi

Ketujuh, 2 video terbaik dan yang paling menginspirasi akan mendapatkan hadiah

Mekanisme Kompetisi Digital Komik

Pertama, peserta terdiri dari perorangan atau kelompok

Kedua, membuat cerita komik yang menggambarkan tentang AKSi Nyata Untuk Indonesia yang dituangkan dalam cerita singkat

Ketiga, follow akun Instagram dan tag @partaiperindo @kartiniperindo

Keempat, upload di feed akun Instagram pribadimu yang tidak di-private dengan caption yang mewakili cerita komik tersebut dan sertakan hashtag #DariKamuUntukIndonesia

Kelima, mention 3 teman yang ingin Kamu berikan inspirasi

Keenam, 2 komik yang paling terbaik dan memiliki cerita yang out of the box akan menjadi pemenang

Mekanisme Kompetisi Digital Fotografi

Pertama, peserta terdiri dari perorangan atau kelompok

Kedua, foto yang di-upload harus memiliki unsur seni fotografi, bukan asal jepret. Foto wajib hasil karya sendiri dan bukan milik orang lain

Ketiga, foto tidak terbatas lokasi dan objek foto, namun harus tetap sesuai dengan tema yaitu Aksi Nyata Untuk Indonesia tag @partaiperindo @kartiniperindo

Kelima, upload di-feed akun Instagram pribadimu yang tidak di-private dengan caption yang mewakili foto tersebut dan sertakan hashtag #DariKamuUntukIndonesia

Keenam, mention 3 teman yang ingin kamu berikan inspirasi

Ketujuh, 2 foto terbaik akan dipilih menjadi pemenang.