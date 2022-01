JAKARTA - Presiden ke-4 Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memiliki selera humor tinggi. Ia memiliki humor-humor cerdas yang mampu membuat orang terbahak-bahak. Berikut cuplikan humor atau anekdot Gus Dur yang diambil dari buku berjudul Peci Miring (Novel Biografi Gus Dur).

Suatu ketika Gus Dur bersama temannya yang berkebangsaan Jepang berada di luar Hotel Hilton untuk menunggu taksi. Mereka akhirnya mendapatkan taksi dan siap berangkat menuju bandara yang lokasinya tidak jauh dari Hotel Hilton. Tiba-tiba ada sebuah mobil mendahului taksi mereka dengan kencang. Teriak dengan bangganya si Jepang itu, “Aaaah! Toyota made in Japan. Memang sangat cepat!

Lalu tak lama kemudian, ada sebuah mobil yang lagi-lagi menyalip taksi mereka, teriak lagi si Jepang itu, “Aaaah! Nissan made in Japan. Luar biasa cepat!” Tak lama, muncul mobil membalap taksi mereka dengan kencang. Lagi-lagi si Jepang berteriak bangga, “Aaaah Mitsubishi made in Japan. Benar-benar sangat cepat!”.

Si sopir taksi dan Gus Dur kesal terhadap si Jepang itu. Akhirnya mereka sampai di bandara. Lalu sopir taksi bilang ke si Jepang Sopir taksi:

“100 dollar, please”. Si Jepang: “What? 100 dollars? It’s not that far from the hotel?” Gus Dur: ”Aaaah Argometer made in Japan kan memang sangat cepat!”

