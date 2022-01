JAKARTA - Duka menyelimuti Nurul Arifin atas meninggalnya Maura Magnalia, sang putri sulung. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu pun banjir ucapan bela sungkawa dan doa.

Maura Magnalia meninggal dunia pada Selasa (25/1/2022). Maura Magnalia meninggal dunia di rumahnya sekira pukul 02.00 WIB, diduga akibat mengalami serangan jantung.

Berpulangnya Maura dibenarkan Nurul Arifin, yang mengatakan bahwa putrinya ditemukan di sudah meninggal dunia di ruang makan.

"Iya mas, betul. Baru tadi malam, dia sih jam 02.00 WIB, kita tidur, dia masih di meja makan ya," kata Nurul Arifin saat dihubungi MNC Portal, Selasa.

Ungkapan rasa duka atas meninggalnya Maura pun dituangkan dalam sebuah postingan di akun Instagram milik politis senior tersebut. Mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Yanti Airlangga, hingga Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia (PB PARFI).

Berikut ini ucapan duka yang terus mengalir.

ganjar_pranowo : Nderek belo sungkowo mbak.

parfi.pphui : Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia (PB PARFI) menghaturkan belasungkawa atas meninggalnya ananda #MauraMagnaliaMadyaratri putri dari @na_nurularifin, aktris senior sekaligus politisi Partai Golkar, yang merupakan sahabat kami, teman kami seperjuangan di dunia artis film juga. Kami atas nama seluruh pengurus dan anggota #PARFI, turut berdukacita sedalam-dalamnya. Semoga Tuhan YME, memberkati dan menerima ananda Maura di sisinya, dan ditempatkan dalam kedamaian surga. πŸ™πŸΌπŸ˜’ #RIPmaura.

yanti.airlangga : Inalilahiwainailaihirojiun Turut Berduka citaπŸ™ Damai di Surga Maura sayang πŸ™πŸ™

golkar.indonesia : Turut berdukacita yang mendalam atas wafatnya kakak Maura Magnalia, putri tercinta ibu Waketum Golkar Nurul Arifin πŸ˜­πŸ™

Rencananya, Almarhum disemayamkan di rumah duka di Jl. Ciloto II/25, Puri Cinere, Pangkalan Jati, Depok sebelum dimakamkan di San Diego Memorial besok, Rabu, 26 Januari 2022, demikian menurut posting Instagram resmi Nurul Arifin.

Misa untuk almarhum akan diselenggarakan malam ini pukul 19.00 WIB di kediaman Maura.

β€œGone to soon, my angel Maura... Finally you find your peace. Ibu, Bapak dan Dimel will always miss you,” demikian disampaikan Nurul Arifin di akun Instgramnya.