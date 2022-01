JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Nurul Arifin baru saja kehilangan putri tercintanya, Maura Magnalia Madyaratri, pada Selasa (25/1/2022).

Kabar duka ini diunggah di akun Instagram pribadi Nurul @na_nurularifin beberapa jam selang kepulangan sang putri. Nurul menyebutkan putri tercintanya meninggal dunia akibat serangan jantung

"Gone to soon, my angle Maura... Finally you find your peace. Ibu, Bapak dan Dimel will always miss you," ucap Nurul dalam captionnya.

Maura tutup usia pada pukul 05:37 WIB, dan akan dimakamkan di rumah duka Jl.Ciloto II/25. Puri Cinere, Pangkalan Jati, Depok 16514.

Lebih lanjut, pemutaran misa requiem akan diselenggarakan malam ini 19.00 WIB di kediaman pribadi. Rencana pemakaman ke San Diego Memorial pada tanggal 26 Januari 2022.

