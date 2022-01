JAKARTA – Putri Sulung Wakil Ketua Umum Golkar, Nurul Arifin, meninggal dunia pada Selasa (25/1/2022). Maura Magnalia meninggal dunia di rumahnya sekira pukul 02.00 WIB, diduga akibat mengalami serangan jantung.

Berpulangnya Maura dibenarkan Nurul Arifin, yang mengatakan bahwa putrinya ditemukan di sudah meninggal dunia di ruang makan.

"Iya mas, betul. Baru tadi malam, dia sih jam 02.00 WIB, kita tidur, dia masih di meja makan ya," kata Nurul Arifin saat dihubungi MNC Portal, Selasa.

Almarhum disemayamkan di rumah duka di Jl. Ciloto II/25, Puri Cinere, Pangkalan Jati, Depok sebelum dimakamkan di San Diego Memorial besok, Rabu, 26 Januari 2022, demikian menurut posting Instagram resmi Nurul Arifin.

Misa untuk almarhum akan diselenggarakan malam ini pukul 19.00 WIB di kediaman Maura.

β€œGone to soon, my angel Maura... Finally you find your peace. Ibu, Bapak dan Dimel will always miss you,” demikian disampaikan Nurul Arifin di akun Instgramnya.

