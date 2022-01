JAKARTA - Putri Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurul Arifin, meninggal dunia. Maura Magnalia Widyaratri (28) meninggal pada Minggu (25/1/2022).

Dalam akun Instagram pribadinya, Nurul Arifin mengepos kabar duka tersebut. Ia membagikan 5 foto. Foto itu salah satunya menampilkan soal kepergian Maura dan informasi soal tempat disemayamkan.

Pada slide berikutnya tampak foto Maura dan foto Nurul Arifin dengan putri sulungnya itu.

Dalam postingannya itu, Nurul merasa kepergian putrinya itu terlalu cepat. Ia pun mengatakan bahwa dirinya, suami, dan anaknya yang lain akan selalu merindukan Maura.

"Gone to soon, my angle Maura... Finally you find your peace. Ibu, Bapak dan Dimel will always miss you," demikian dikutip dari @na_nurularifin, pada Selasa (25/1/2022).

Postingan itu dikomentari netizen yang turut menyampaikan duka cita. Ucapan belasungkawa juga datang dari akun resmi Partai Golkar.

"Turut berdukacita yang mendalam atas wafatnya kakak Maura Magnalia, putri tercinta ibu Waketum Golkar Nurul Arifin 😭🙏," tulis @golkar.indonesia.

Baca Juga : Putri Waketum Golkar Nurul Arifin Meninggal Dunia

Nurul Arifin membenarkan kabar meninggalnya sang putri. Dengan suara bergetar, aktris dan politikus itu mengatakan Maura tutup usia pada Selasa (25/1/2022) sekira pukul 02.00 WIB.

Sebelumnya, Nurul Arifin mengatakan Maura meninggal di meja makan rumahnya. "Iya mas, betul. Baru tadi malam, dia sih jam 02.00 WIB, kita tidur dia masih di meja makan ya," kata Nurul Arifin saat dihubungi MNC Portal, Selasa (25/1/2022). Nurul Arifin menuturan kematian putrinya baru diketahui beberapa jam kemudian. Saat itu, salah satu pembantu rumah tangganya yang menemukan Maura sudah tak bernyawa di ruang makan rumahnya. "Kami udah tidur, pas masuk kamar, terus pagi pagi jam 04.30 WIB, pembantu yang menemukan dia," kata Nurul Arifin. Ia menyebutkan putri tercintanya meninggal dunia akibat serangan jantung. Saat mengatakan hal tersebut, tangis Nurul pun pecah. "Mendadak (meninggalnya), jantung mas," katanya sambil menangis.