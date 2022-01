JAKARTA - Tindak pengeroyokan masih sering terjadi di Indonesia. Dampaknya bermacam-macam. Yang paling parah, korban pengeroyokan akan diantar langsung ke pintu ajal oleh oknum tak bertanggung jawab yang mengeroyoknya. Melansir berbagai sumber, berikut adalah beberapa kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban tewas:

1. Penjaringan, Jakarta Utara

Peristiwa yang terjadi pada Minggu (16/1/2022) menewaskan seorang anggota TNI AD berinisial S (20). Kematian ini terjadi akibat aksi pengeroyokan yang dialami korban sehingga ditusuk dua kali oleh pelaku.

Seorang saksi mata menjabarkan kronologi kejadiannya. Awalnya, sekelompok pelaku yang berjumlah empat orang mengendarai dua sepeda motor dan meneriaki warga sekitar. Korban, yang merupakan anggota Asmil Yonif Raider 303 tidak menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya, mengakibatkan cekcok antara korban dan pelaku.

Para pelaku melakukan pengeroyokan dengan mencekik leher korban dan menghujamkan senjata tajam ke tubuh korban hingga jatuh. Pihak kepolisian berhasil menangkap salah satu terduga pelaku. Melansir MNC Portal Indonesia, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan akan mengusut kasus ini hingga tuntas.

2. Ende, Nusa Tenggara Timur

Seorang pria berinisial NFNW (27) dikeroyok hingga tewas oleh sekelompok pemuda pada Jumat (1/10/2021) pukul 03.30 WITA. Saksi mata mengatakan bahwa korban dan rekannya hendak membeli rokok di kawasan tersebut ketika tiba-tiba diserang oleh sekelompok pemuda. Kelompok pelaku ini rupanya sedang dalam pengaruh miras saat menghampiri korban yang sedang turun dari sepeda motor. Korban kemudian dikeroyok hingga jatuh dalam kondisi kritis.

Saksi mata yang melihat korban di pinggir jalan kemudian segera membawa korban ke RSUD Ende. Namun nahas, saat sedang mendapat perawatan medis, korban meninggal dunia pada pukul 04.15 WITA.

3. Bandung, Jawa Barat

Pelajar SMA berinisial MI (16) tewas setelah dikeroyok oleh tiga orang pelaku pada Sabtu (9/10/2021). Ketiga pelaku ini berinisial VS (19), SP (22), dan IA (18). Pemicu pengeroyokan ini ternyata hanya masalah sepele, yakni kopi yang tumpah.

Insiden kopi tumpah ini menyebabkan para pelaku dan korban bersitegang. Awalnya, korban hanya berkelahi dengan VS. Namun kedua rekan VS membantu mengeroyok korban. Pertikaian ini berujung dengan tewasnya korban setelah ditusuk menggunakan senjata tajam oleh VS. Tidak hanya VS, rekannya yang berinisial TM (16) juga mengalami luka.

Para korban akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Para pelaku dijerat dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara.

4. Jakarta Selatan

Sebuah video pengeroyokan berdurasi 1 menit viral di media sosial pada Minggu (18/4/2021). Sasaran pengeroyokan ini adalah anggota TNI dan Polisi. Anggota Brimob dikabarkan tewas akibat pengeroyokan ini.

Terdapat 7 orang pelaku yang terlibat aksi yang terjadi di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini. Salah seorang warga menemukan korban yang tergeletak di pinggir jalan dan segera membawanya ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Dua orang korban merupakan anggota TNI dan Brimob. Salah satu korban meninggal dunia karena kehabisan darah akibat luka yang ada di bagian lengan kanan dan paha kanannya.