JAKARTA - Prajurit TNI yang juga merupakan atlet bola voli, Aprilio Perkasa Manganang, membagikan kabar bahagia. Ia melamar kekasihnya, Clara, pada Sabtu (22/1/2022).

Kabar tersebut dibagikan Manganang melalui akun Instagram pribadinya @manganang92. Dalam postingannya itu, ia menggunggah 2 foto dirinya bersama sang kekasih.

Pada foto pertama tampak Manganang dan Clara mengenakan kompak kemeja batik yang sama. Sementara di foto kedua tampak Clara memeluk Manganang yang tersenyum.

Dalam unggahannya itu Manganang mengaku bersyukur atas perjalananan hidupnya sehingga dirinya dapat menemukan calon pendamping hidup.

Baca Juga : Disindir soal Jenis Kelamin, Aprilio Manganang: Terima Kasih sudah Mengingatkan

"tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan dan ahkirnya bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menerima semua ketidak sempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah.. thanks and love you so much sayang," tulis @manganang92.

Unggahan Manganang itu disambut ucapan selamat dari para netizen, termasuk koleganya yakni atlet bola basket Ronald Sitepu Umumnya mereka mendoakan agar pasangan tersebut lancar hingga hari pernikahan.

"Congrats ya! Lancar lancar.. God bless," tulis @ronaldsitepu "Congrats ya! Lancar lancar.. God bless," tulis @ronaldsitepu. "Congrats ya! Lancar lancar.. God bless," tulis @ronaldsitepu.