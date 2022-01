JAKARTA - Kasus remaja putri yang hilang telah kerap terjadi. Penyebabnya pun beragam, mulai dari adanya bujukan oknum tertentu untuk mengikutinya hingga atas kemauan sendiri. Usia remaja memang disebut memiliki tingkat emosional yang tinggi, sekaligus belum terampil mengelola emosi.

Perkara kecil akan membesar ketika remaja tidak dapat menekan egonya sendiri. Bahkan, mereka tak segan pergi dari rumah karena masalah sepele tersebut. Berikut beberapa kisah remaja putri yang hilang diolah dari berbagai sumber.

1. Januari 2022

Dua remaja asal Kampung Duri, Desa Tonjong, RT 01/RW 01, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dikabarkan hilang sejak Minggu (16/1/2022) malam.

Sebelum hilang, Nadida (13) dan Astri (12) diketahui pergi bermain ke Taman Pinus Bilabong, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, pada Minggu (16/1/2022) pagi. Namun hingga kini keduanya belum juga kembali. Iqbal, petugas parkir di Taman Pinus Bilabong, mengungkapkan bahwa dia sempat melihat dua gadis tersebut di taman dan dijemput dengan kedua temannya. Namun mereka kembali lagi ke taman. Setelah itu, mereka pergi lagi sekitar pukul 20.00 WIB dan tidak kembali.

2. Desember 2021

Seorang putri remaja berinisial AN (16) dikabarkan hilang sejak 18 Desember 2021 seusai pulang sekolah. Alasan perginya AN tidak diketahui oleh keluarga. Keluarga telah melapor ke pihak kepolisian hingga menyebarkan pamflet orang hilang atas nama AN.

Setelah sempat menghilang selama tiga pekan, AN akhirnya kembali ke rumahnya di Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Akan tetapi, AN pulang dengan pakaian lusuh dan sempat pingsan saat akan masuk rumah.

3. November 2021 Salma Mahesa (15) warga Kampung Bojong Kidul RT 01/04 Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi hilang sejak Jumat (26/11/2021) lalu. Diduga Salma menghilang lantaran patah hati dan gagal menikah. Kepergiannya bermula saat Salma berpamitan hendak mengunjungi bibinya. Namun, setelah dikonfirmasi ke pihak sang bibi, Salma tidak pernah mengunjungi bibinya. Setelah berminggu-minggu tidak mendapatkan kabar keberadaannya, pihak keluarga memutuskan untuk melapor ke pihak berwenang. Mereka mendatangi kepolisian pada hari Sabtu 1 Januari 2022 dan laporannya tercatat dengan nomor LP/C/1/1 Yan.3.5/2022/Sektor Cikembar. 4. Mei 2021 Empat perempuan remaja di Palembang dinyatakan hilang sejak hari Minggu (16/5/2021) siang. Keempat remaja yang hilang bersama tersebut masing-masing adalah Rohdiah Indah Lestari (15), Nina Donalia (16), Nadia Tri Agustina (15), dan Yunita Malasari (15). Semuanya berasal dari Jalan Suka Karya, Lorong Kayu Lurus RT 045 RW 088, Kelurahan/Kecamatan Sukarami, Palembang. Awalnya, mereka berpamitan untuk membeli model, makanan khas Palembang. Para orang tua pun telah membuat laporan orang hilang ke SPKT Polda Sumsel. Kasus empat gadis hilang ini diterima di Polda Sumsel dengan Nomor: LOH/12/2021/POLDASUMSEL. Berdasarkan hasil penelusuran polisi, diduga keempat gadis tersebut sudah tidak lagi berada di Palembang.