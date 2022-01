JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mendapatkan hadiah khusus dari mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hadiah tersebut diberikan Trump saat makan malam bersama di resort-nya, Mar-a-Lago Club, Palm Beach, Florida, pada Rabu 5 Januari 2022.

Kunci keemasan itu merupakan simbol untuk masuk kantor presiden AS, Gedung Putih. Dari foto yang diterima Okezone, Sabtu (8/1/2022), tampak tulisan 'Key to the White House' pada kunci berkilau tersebut. Kunci disimpan apik di dalam kotak kayu.

Bukan hanya kepada Hary Tanoe, kunci Gedung Putih ternyata juga pernah diberikan Trump kepada pemimpin dunia lainnya. Menurut Trump, kunci tersebut adalah symbol kedekatan antara AS dengan orang yang menerimanya.

"Kami menyebutnya sebagai kunci Gedung Putih dan itu adalah kunci negara dan hati kami," kata Trump.

Seperti diketahui, Trump menjamu Hary Tanoe dalam sebuah makan malam yang berlangsung dengan suasana penuh keakraban. Hubungan keduanya merupakan rekan bisnis, bahkan sejak sebelum Trump masuk Gedung Putih pada 2016. Hadir juga dua putra Trump yakni Donald Trump Jr dan Erick Trump, politikus Partai Republik yang juga bintang televisi Kimberly Guilfoyle, serta Larry Glick.