JAKARTA - Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 8 Januari tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah meninggalnya Pahlawan Pangeran Diponegoro.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 8 Januari dari Wikipedia, antara lain:

1. Meninggalnya Pahlawan Pangeran Diponegoro

Bendara Pangeran Harya Dipanegara atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro, lahir pada 11 November 1785 dan meninggal dunia 8 Januari 1855.

Ia adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia, yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda.

2. Kelahiran Elvis Presley

Elvis Aaron Presley, lahir 8 Januari 1935 dan meninggal dunia pada 16 Agustus 1977. Ia adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika.

Elvis dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20, ia sering disebut dengan sebutan "King of Rock and Roll" atau singkatnya "the King".

3. Krisis sandera Mapenduma Krisis sandera Mapenduma adalah peristiwa krisis sandera yang terjadi pada tanggal 8 Januari 1996 di Mapenduma, Jayawijaya, dengan disanderanya 26 anggota Tim Ekspedisi Lorentz 95 oleh sayap militer Organisasi Papua Merdeka yang dipimpin Kelly Kwalik. 4. Kelahiran Fisikawan Stephen Hawking Stephen William Hawking lahir 8 Januari 1942 dan meninggal dunia pada 14 Maret 2018. Ia adalah fisikawan teoretis, kosmologi, pengarang, dan Direktur Penelitian Centre for Theoretical Cosmology di Universitas Cambridge. Karya-karya ilmiahnya meliputi kolaborasi bersama Roger Penrose tentang teorema singularitas gravitasi dalam kerangka relativitas umum dan prediksi teori bahwa lubang hitam mengeluarkan radiasi (biasa disebut radiasi Hawking). Hawking adalah orang pertama yang memaparkan teori kosmologi yang dijelaskan dengan menggabungkan teori relativitas umum dan mekanika kuantum. Ia adalah pendukung interpretasi multidunia teori mekanika kuantum.