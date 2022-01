VAKSIN booster Covid-19 direncanakan akan dimulai pada 12 Januari 2022 nanti. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, untuk pelaksanaan vaksinasi booster ini terdapat dua mekanisme, yakni ditanggung oleh pemerintah (gratis) dan mandiri (berbayar).

Diketahui, vaksin booster gratis akan diberikan kepada lansia dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) non-lansia. Sementara vaksin berbayar akan ditujukan untuk mandiri dan non-lansia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah memproses registrasi lima jenis vaksin Covid-19 yang akan dijadikan vaksin booster. Kelima merek tersebut adalah Pfizer, Astrazeneca, Coronavac, Zifivax, dan Sinopharm.

Lantas, berapa kisaran harga vaksin Booster? Melansir dari berbagai sumber, berikut daftarnya:

1. Pfizer

Harga vaksin booster merek Pfizer dipatok dengan harga sekitar 10 - 23,15 dolar AS atau Rp143.657,50 hingga Rp332.567,11 per dosis. Harga Pfizer paling mahal diterapkan Uni Eropa. Amerika Serikat membanderol vaksin Pfizer sebesar USD19,5 atau Rp280.132,13. Lain halnya di Afrika Selatan, hanya mematok USD10 per dosis.

2. Astrazeneca

Vaksin Astrazeneca digunakan di beberapa negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Kolombia, Brazil, India, hingga Indonesia. Harga vaksin booster merek Astrazeneca berkisar 2,19 - 13,27 dolar AS atau Rp31.460,99 hingga Rp190.633,50 per dosis.

Di Filipina, harga vaksin ini sebesar 5 dolar AS atau Rp71.828,75 per dosis. Sementara di Brazil hanya 3,16 dolar AS atau Rp45.395,77 per dosis.

3. Sinopharm

Harga vaksin Booster Sinopharm berkisar 9-36 dolar AS atau setara Rp128.586 hingga Rp514.344 per dosisnya. Harga vaksin termurah ada di Argentina dan termahal di Hungaria. Di Indonesia, Sinopharm digunakan untuk program vaksin Gotong Royong, sehingga pemerintah telah menetapkan harga vaksin Sinopharm sebesar Rp321.660 per dosis.

4. Coronavac

Vaksin Coronavac biasa dikenal dengan vaksin Sinovac. Vaksin ini diproduksi oleh PT Bio Farma. Diketahui, harga vaksin Coronavac di Indonesia sebesar 13,6 dolar AS atau Rp195.415,00 per dosisnya. Jika di Indonesia Sinovac dipatok sebesar 13,6 dolar AS, berbeda dengan Brasil, Filipina, dan Ukraina. Negara-negara tersebut mematok harga antara 10 - 18 dolar AS atau setara Rp143.657,50 hingga Rp258.251,40.

5. Zifivax

BPOM telah menerbitkan EUA (Emergency Use Authorization) untuk vaksin Zifivax pada 7 Oktober 2021. Zifivax memiliki tingkat efektivitas hingga 81,71 persen. Namun, vaksin yang diproduksi oleh Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical ini belum dipublikasikan harganya.

Dilansir dari berbagai sumber Pratitis Nur Kanariyati/Litbang MPI