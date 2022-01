JAKARTA - Mengawali aktivitas di awal 2022, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo melakukan kunjungan kehormatan kepada Chief of the Republic of Singapore Air Force (SAF), Mayjen Kelvin Khong.

Dispenau menuturkan, pertemuan tersebut untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama belah pihak kedua Angkatan Udara.

"Sejumlah agenda pertemuan penting dengan pemimpin militer dan Angkatan Udara Singapura akan dijalani KSAU dalam beberapa hari ke depan," tutur Dispenau, Senin (3/1/2021).

Dalam lawatannya ke Singapura, KSAU didampingi sejumlah pejabat utama TNI AU. Antara lain, Korsahli KSAU, Asintel KSAU, Askomlek KSAU dan Kadispenau.

Dispenau menuturkan, Fadjar dan rombongan telah iba di Changi Air Base Singapura, Minggu petang waktu setempat (2/1/2022).

Kedatangan KSAU disambut Head Air Inteligent RSAF Col Kam Kai Qing, Singapore Defence Attache untuk Indonesia, Col Nicholas Lim, Commander Changi Air Base Edwin Koh, Asistant Defence, Davies Lee dan Head Air Relation Damien Pek.

Selama di Singapura KSAU akan melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu Helicopter Familiarisation Flight di Sembawang AFB_dan mengunjungi Air Combat Command.

"Kemudian melaksanakan pertemuan kehormatan di Mindef untuk melakukan Courtesy Call dengan Minister for Defense Chief of Defence Force Melvyn Ong dan CAF RSAF M.G. Kelvin Khong," jelasnya.

