JAKARTA - Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Hery Trianto mengatakan, saat ini risiko penularan Covid-19 di Indonesia lebih aman dibandingkan negara-negara seperti di Eropa ataupun Amerika.

Pasalnya, kata Hery, tingkat positivity rate Covid-19 di Indonesia saat ini dibawah 0,1% jauh dibawah batas yang disyaratkan oleh World Health Organization yakni positivity rate 5%.

“Laju penularan seperti sekarang sebenarnya risiko penularan kita ini berada pada level yang cukup rendah atau terkendali. Karena tingkat positivity rate kita itu dibawah 0,1 persen. Jauh dibawah standar WHO dimana positivity rate testing 5 persen,” kata Hery dalam keterangannya, Sabtu (1/1/2022).

Baca juga: Waspada Ancaman Outbreak Covid-19 Global, meski Kasus di Tanah Air Melandai

Apalagi, saat ini kasus harian Covid-19 di Indonesia kurang dari 300 kasus per hari. Bahkan, per 31 Desember kemarin hanya 180 kasus. Angka ini jauh dibandingkan dengan kasus harian di negara Eropa seperti Perancis yang mencapai 200.000 kasus per hari dan di Amerika lebih dari 500.000 per hari.

“Kita tahu dengan positivity rate sekarang sebenarnya risiko pandemi atau risiko penularan di Indonesia ini relatif lebih aman dibandingkan negara-negara lain sebutlah di Eropa yang sekarang Perancis misalnya kasus hariannya mencapai 200.000, di Amerika lebih dari 500.000, tentu ini adalah daerah-daerah yang cukup berbahaya,” jelas Hery.

Baca juga: Bertambah 71 Orang, 729 Pasien Dirawat di RSDC Wisma Atlet

Hery pun mengingatkan agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri di tengah meluasnya varian Omicron. “Makanya, kemudian sejak awal bulan Desember Presiden Jokowi juga menyerukan agar masyarakat tidak dulu bepergian ke luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri jauh lebih tidak aman dibandingkan di Indonesia. Jadi diharapkan masyarakat masih bisa menahan diri,” tuturnya. Meskipun, kata Hery, saat ini rata-rata sejak pertengahan Desember sebanyak 3.000 orang melakukan perjalanan keluar negeri. “Tetapi ada juga sebagian saudara-saudara kita yang tetap nekat bepergian ya, rata-rata 3.000 orang sejak pertengah Desember itu keluar,” sambungnya. “Nah, ini harus diantisipasi sekitar awal tahun agar mereka benar-benar menjalani karantina yang disyaratkan dan melakukan testing entry tes maupun exit tes untuk memastikan mereka negatif varian apapun,” pungkasnya.