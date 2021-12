SEMARANG - Penumpang kereta api (KA) dari Kota Semarang banyak memburu tiket jurusan Jakarta dan Surabaya pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.

“Ada pun rute yang menjadi favorit masyarakat di wilayah Daop 4 Semarang sejauh ini adalah rute dari Semarang menuju Jakarta dan rute dari Semarang menuju Surabaya," ujar Kadaop/EVP Daop 4 Semarang, Wisnu Pramudyo, Rabu (22/12/2021).

Pada periode 17 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022, di wilayah KAI Daop 4 Semarang terdapat 1.129 perjalanan KA dengan rincian 939 perjalanan KA Jarak Jauh dan 190 perjalanan KA Lokal. Setiap harinya, rata-rata KAI akan mengoperasikan 62 perjalanan kA dengan rincian 52 perjalanan KA Jarak Jauh, dan 10 perjalanan KA Lokal.

Untuk perjalanan KA Jarak jauh, KAI menyediakan rata-rata 72 ribu tiket KA Jarak Jauh per hari untuk mengantisipasi kebutuhan dari masyarakat yang akan bepergian. Sedangkan di wilayah Daop 4 Semarang, tersedia rata rata 6 ribu tiket KA Jarak Jauh per hari dan 2 ribu tiket KA Lokal per hari.

“KAI belum melakukan penambahan perjalanan KA, karena masih mengamati minat dari masyarakat," jelasnya.

Dia menambahkan, secara umum tiket yang terjual masih di bawah 30% dan diprediksi akan terus bergerak karena penjualan masih berlangsung. Tiket KA pada masa Natal dan Tahun Baru 2022 juga sudah dapat dipesan oleh masyarakat melalui aplikasi KAI Access, website KAI, dan seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya.

Pada masa Natal dan Tahun Baru 2022 ini pula, para pegawai KAI juga akan melakukan posko di berbagai daerah. Posko bertujuan untuk memastikan pelayanan berjalan dengan lancar, protokol kesehatan diterapkan secara disiplin, serta memastikan sarana dan prasarana kereta api dalam kondisi yang andal.

"Tujuannya untuk menghadirkan layanan kereta api di masa natal dan tahun baru 2022 yang aman, nyaman, selamat, dan sehat," tegas dia.

