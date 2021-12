TEROR tak jarang menimpa tokoh Indonesia. Teror tersebut dapat berupa teror mistis hingga penyiraman air keras. Hal yang melatarbelakangi pelaku melakukan teror antara lain karena ketidaksukaan terhadap seseorang hingga persaingan.

Berikut teror yang pernah dialami tokoh publik:

1. Ruben Onsu

Teror misterius dialami oleh Ruben Onsu dan keluarga pada 2018. Awalnya Ruben tak percaya dengan sesuatu yang berbau mistis. Namun, Ruben sempat melihat sosok makhluk hitam besar yang menghampirinya ketika tidur. Beruntung, sosok tersebut tidak melakukan apa-apa kepada sang putri.

Ruben juga mengalami kejadian aneh, tiba-tiba paha Ruben mengeluarkan darah dan ini bukan kali pertama terjadi. Teror juga merambah ke usaha kuliner yang dijalankannya. Salah satu bisnisnya didatangi oleh seorang yang membawa tanah serta kotoran kucing yang ditaruh di dalam plastik. Sementara itu, di rumahnya Ruben juga mendapat teror, mulai dari didatangi 3 ekor ular hingga kemunculan sosok gorila.

2. Andre Taulany

Pada 2010, Andre Taulany pernah mengalami kejadian mistis. Dia mendapat teror santet. Saat itu dirinya merupakan calon Wakil Wali Kota Tangerang. Andre mengungkapkan bahwa dia disantet menggunakan media telur yang dibungkus kain putih.

Menurut sang istri, Erin Taulany, rumahnya dilempar telur busuk yang dibungkus kain putih, di dalamnya berisi kembang tujuh rupa, pecahan silet, karter, dan tulisan kasar. Dalam bungkusan itu terdapat kalimat yang sangat kasar, ditulis dengan menggunakan spidol warna merah dan hitam. Setelah mendapatkan teror tersebut, dia dan keluarga merasakan muntah-muntah dan sakit perut. Namun ketika diperiksa ke dokter, dokter mengatakan bahwa kondisinya baik.

3. Raffi Ahmad

Raffi Ahmad sempat mendapat ancaman teror pembunuhan dari orang yang tidak dikenal pada 2018. Tidak mau terjadi hal hal yang tak diinginkan, Raffi kemudian memperketat penjagaan di rumah. Selain meningkatkan keamanan di rumah, keluarga Raffi Ahmad juga memperbanyak doa agar semuanya dalam lindungan Allah SWT. Amy Qanita, ibunda dari Raffi Ahmad, pun merasa kaget. Meski mendapat ancaman, pihak keluarga Raffi Ahmad tidak terburu-buru untuk melaporkannya ke polisi.

4. Novel Baswedan

Teror air keras terjadi kepada Novel Baswedan yang saat itu menjabat sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada April 2017, Novel disiram air keras setelah Sholat Subuh di masjid yang berjarak sekitar 4 rumah dari rumah Novel. Saat itu Novel meninggalkan masjid terlebih dahulu. Belum sampai di rumah, Novel dihampiri dua orang yang menaiki sepeda motor.

Kedua orang tersebut menyiramkan air keras ke Novel. Novel pun dibawa ke RS Jakarta Eye Center untuk mendapatkan perawatan. Lalu Novel dibawa ke Singapura untuk menjalani operasi. Dia juga menjalani perawatan secara intesif setelah operasi.

Akibat peristiwa penyiraman air keras tersebut, Novel mengalami penurunan penglihatan. Bahkan mata kiri Novel hampir tidak dapat melihat dan hanya bisa melihat cahaya.

Diolah dari berbagai sumber

Tika Vidya Utami/Litbang MPI