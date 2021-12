JAKARTA – Masyarakat dihebohkan dengan munculnya video kartun atau animasi yang diduga menghina Nabi Muhammad SAW. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sedang mengecek video dan mendalaminya.

Video kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad itu diposting akun YouTube Buhammed and Basha-Prince of Helios. Akun tersebut memiliki 539 subscriber dan telah memposting 30 video. Belum diketahui apakah pelaku merupakan WNI atau tidak.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan pihaknya masih mendalami dan melakukan pengecekan terkait dengan proses take down video yang dianggap meresahkan umat Islam tersebut.

"Nanti dicek dan didalami dulu sama Siber Bareskrim Polri," kata Dedi saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Baca juga: Heboh Mahasiswi di Jambi Hina Desa Tempatnya KKN, Sanksi Adatnya Mengejutkan

Salah satu unggahannya yaitu berjudul Scene 28: Muhammed The Best of Mankind. Pada video tersebut menuliskan narasi dengan menggunakan istilah Prophet Muhammad atau Nabi Muhammad.

Wujud dari Nabi Muhammad digambarkan jelas oleh akun tersebut. Tayangannya pun bernada menyudutkan.

Baca Juga: Jasa Raharja Kerja Sama dengan Korlantas Polri Hadirkan ETLE dalam Aplikasi JRKu

Baca Juga: BPJS Kesehatan Dorong Faskes Optimalkan Pelayanan untuk Pasien Kanker

(qlh)