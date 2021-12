JAKARTA - Peringatan Hari Ibu 2021, RSPAU dr. S Hardjolukito bekerja sama dengan PIA Ardhya Garini menyelenggarakan webinar untuk meningkatkan kepedulian perempuan pada penyakit jantung dengan tema Heart Disease in Woman 'Perempuan Bicara Tentang Perempuan: Mengenali Gejala, Faktor Resiko, Dan Pencegahan Penyakit Jantung Pada Perempuan', Jumat (17/12/2021).

Adapun webinar ini dilaksanakan secara daring melalui media zoom & live streaming youtube dan diikuti sekira 1000 peserta.

Penyakit jantung atau kardiovaskular masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia yang mengakibatkan 18,7 juta kematian per tahun. Lalu pada 2020 silam tercatat hampir 10 juta orang di seluruh dunia meninggal dunia akibat penyakit jantung.

WHO bahkan memprediksi pada tahun 2030 mendatang orang yang meninggal akibat penyakit jantung bisa menyentuh 50 juta per tahunnya. Bahkan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, angka kematian akibat penyakit jantung masih lebih tinggi dari angka kematian Covid 19.

Selama ini penyakit jantung kerap dianggap sebagai masalah kesehatan yang kebanyakan menyerang pria. Namun pada kenyatannya, penyakit jantung juga menjadi penyebab utama kematian pada perempuan. Sejumlah gejala penyakit jantung pada perempuan juga dapat berbeda dengan pria, perempuan seringkali tidak tahu apa saja yang harus diwaspadai.

Dalam sambutannya Kepala RSPAU dr. S Hardjolukito, Marsma TNI dr. Mukti Arja Berlian mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PIA Ardhya Garini Ibu Inong Fadjar Prasetyo yang telah berkenan memberikan sambutan pembukaan pada kegiatan webinar ini.

"Serta terimakasih kepada para narasumber webinar peserta dan panitia. Semoga Webinar ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kesehatan jantung pada perempuan.” ujarnya.

Ketua Umum PIA Ardhya Garini Inong Fadjar Prasetyo dalam sambutannya menyatakan bahwa menyambut baik kegiatan iini dan mengucapkan terimakasih kepada Kepala RSPAU dr. S Hardjolukito yang telah menyelenggarakan acara webinar tersebut.

"Saya selaku Ketua Umum PIA Ardhya Garini menyambut baik baik kegiatan ini dan terimakasih kepada Kepala RSPAU dr. S Hardjolukito yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dimana nantinya dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang jantung dan juga pentingnya pencegahannya," kata Inong.

"Kegiatan ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian TNI AU untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama terhadap kesehatan perempuan Indonesia.” imbuhnya.

Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini pakar kesehatan jantung perempuan Indonesia yaitu Dyana Sarvasti, Chair of Women Cardiology Working Group RS Husada Utama Surabaya Siti Elkana Nauli, Chair of Indonesian Heart Failure and Cardiometabolic Working Group RSUD Tangerang Erika Maharani, danDokter Spesialis Jantung RSUP dr. Sardjito Yogyakarta Citra Taranita.

