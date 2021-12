JAKARTA - Salah satu jurnalis yang merupakan rombongan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken terkonfirmasi positif Covid-19 di Malaysia.

Menlu Blinken sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin 13 Desember 2021.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan bahwa Menlu Blinken negatif Covid-19 saat berkunjung ke Istana.

“Menlu AS saat ke istana sudah di swab PCR dan negatif,” katanya, Rabu (15/12/2021).

Dia juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan Presiden Jokowi dan Menlu Blinken tidak diperkenankan membawa media. Sehingga dapat dipastikan tidak ada jurnalis pada pertemuan keduanya.

“Saat ke istana, dan memang kebijakan kami tidak diperkenankan bawa media dari mereka. Serta tidak membawa awak media yang dinyatakan positif,” ujarnya.

Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan Kedutaan AS di Indonesia bahwa semua rombongan Menlu Blinken negatif Covid-19.

“Kami mendengar laporan tentang salah satu anggota media rombongan Menlu AS yang dinyatakan positif COVID-19 di Malaysia. Semua anggota media rombongan Menlu AS dinyatakan negatif COVID-19 pada hari Senin setelah tiba di Jakarta,” tulis Kedutaan BEsar AS di Indonesia melalui akun Twitternya @usembassyjkt.

