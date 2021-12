JAKARTA - Kejadian pemerkosaan yang dialami menimbulkan dampak bagi kehidupan korban pemerkosaan. Tidak saja stres dan trauma, peristiwa itu juga menjadi masa lalu kelam yang terus membayangi.

Tak ingin terus terkungkung, sebagian korban pemerkosaan mencoba bangkit untuk menata kembali kehidupannya. Berikut kisah korban pemerkosaan yang berhasil bangkit dari keterpurukan.

1. Z, Ibu Muda di Rokan Hulu

Ibu muda yang berinisial Z yang menjadi korban pemerkosaan di Rokan Hulu berhasil bangkit. Ia mengaku bahwa dirinya merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Riau.

Selama mengalami trauma, para polisi wanitalah yang mendorongnya untuk terus bangkit. Melansir humas.polri.go.id pada 13 Desember 2021, Z diajak para polwan untuk sarapan sebelum dia memberikan keterangan kepada penyidik.

Dari hal inilah dia merasa diperhatikan. Ketika mengetahui Z sedang sakit gigi, para polwan juga segera membawa Z ke dokter gigi ketika. Perlakuan yang diterimanya tersebut membuat Z dihargai serta membangkitkan semangatnya untuk menata kehidupannya lagi.

2. Oprah Winfrey

Siapa yang tak kenal Oprah Winfrey? Namanya terkenal setelah membawakan acara talkshow “The Oprah Winfrey Show”. Meski populer, nyatanya dia mempunyai masa lalu yang kelam.

Ketika usianya berusia 14 tahun, Oprah mengalami pelecehan seksual hingga hamil. Bayi yang dikandungnya yang dilahirkan secara prematur di rumah sakit akhirnya meninggal. Tindakan tersebut dilakukan oleh sepupunya.

Oprah membuka masa lalunya pertama kali di majalah The Oprah pada 1990. Kini dia telah bangkit dari keterpurukan. Hal ini dibuktikannya dengan kesuksesannya menjadi pembawa acara talkshow “The Oprah Winfrey Show” yang dikenal oleh masyarakat.

3. Lady Gaga

Ketika berusia 19 tahun, Lady Gaga pernah diperkosa oleh produsernya hingga hamil. Gaga menceritakan masa lalunya tersebut ketika menjadi bintang tamu acara Oprah Winfrey, The Me You Can't See.

Kejadian tersebut membuatnya stres hingga mengalami trauma. Dia pun didiagnosa mengidap PTSD (Post-traumatic stress disorder). Gaga merasakan sakit di seluruh tubuhnya dan kemudian mati rasa. Trauma yang dialaminya membuat Gaga menyakiti dirinya sendiri.

Saat ini dia telah bangkit bangkit dari masa lalunya yang kelam. Hal ini dibuktikannya dengan menjadi seorang penyanyi sekaligus artis terkenal. Namanya melambung setelah merilis album “The Fame” pada 2008.

Album tersebut sukses di pasaran. Selain menyanyi, Lady Gaga juga berakting lewat A Star is Born.